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Кредит в банке, кредитка или кредит онлайн?

  • 25/11/2021, 15:53
Оформление потребительских займов – популярный сервис среди украинцев. Такие услуги актуальны в тех случаях, когда нужны деньги, но созданных накоплений недостаточно или вовсе нет.

Если говорить о наиболее популярных кредиторах, то можно с уверенностью перечислить три типа фининститутов:

  • Микрофинансовые организации (МФО).
  • Сервисы онлайн-кредитования.
  • Коммерческие банки.

В МФО деньги можно получить быстро, но в ограниченной сумме. Да и проценты очень высокие. Сервисы онлайн-кредитования предлагают похожие условия. Разница лишь в том, что весь процесс – от подачи заявки до выдачи ссуды (путем зачисления на карту) – происходит дистанционно.

Пожалуй, наиболее подходящим источником финансирования является банк. В таком финучреждении можно оформить заем в солидной сумме. Проценты по кредиту заметно ниже, чем в МФО или онлайн-сервисах. Одобрение заявки, правда, занимает больше времени. Но если деньги нужны срочно, что можно рассмотреть программы из категории «моментальные кредиты».

По статистике большинство граждан предпочитают оформлять займы именно в банках. При этом взять кредит в Украине можно различными способами:

  • Наличными в отделении.
  • Зачислением ссуды на карту.
  • Путем открытия кредитки.

Разберемся в особенностях этих форматов кредитования и сравним их между собой.

Какой вариант лучше?

Получение денег наличными – прекрасная возможность увидеть их «вживую» и потрогать руками. Ссуда выдается в кассе отделения, сразу после подписания кредитного договора. Такой формат удобен в тех случаях, когда заемщику нужны деньги именно в виде наличности. Однако для заключения сделки придется тратить время и проводить не один час в отделении банка.

Зачисление ссуды на карту – альтернативный вариант. Для его реализации клиенту даже не требуется посещать отделение фининститута. Заявка может быть подана онлайн или по телефону. И в случае одобрения деньги будут перечислены на указанный карточный счет. При этом заемщик уже должен являться клиентом банка (вся актуальная информация о нем есть в базе) или все же заглянуть в отделение, чтобы без очереди подписать договор.

Оформление кредитки – наиболее современный и удобный вариант. Как и в предыдущем случае, ссуда выдается на карточный счет. При этом она даже не зачисляется, а предоставляется путем одобрения кредитного лимита. Важное преимущество здесь в том, что клиент получает многоразовый заем. Он может тратить деньги (в пределах лимита), пополнять карту, и снова расходовать средства. То есть кредитка – инструмент универсального многоразового займа, который всегда в кошельке.

Вы хотите оформить ссуду наличными, получить деньги онлайн или открыть карту с приличным лимитом? Тогда финансовые продукты от Банка Кредит Днепр – именно для вас. Здесь можно оформить потребительский заем наличными до 500 тысяч гривен, на срок 12-60 месяцев. Также доступен выбор стандартных и премиальных кредиток с большим лимитом, льготным периодом и выгодными условиями использования. Остается лишь перейти на сайт и подобрать оптимальный вариант!

Фото с сайта pixabay.com

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