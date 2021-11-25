В Новосибирске ввели систему QR-кодов для посещения аквапарка и зоопарка

Новосибирские власти разрешили аквапаркам и зоопаркам работать по QR-кодам, сообщает пресс-служба регионального правительства. Кроме того, заполняемость залов на культурно-массовых мероприятиях увеличили до 70%. Об этом стало известно 25 ноября в ходе очередного заседания правительства.

— Возобновляется посещение гражданами аквапарков, павильонов зоопарка, а также в случае увеличения численности одномоментного присутствия зрителей до 70% проектной вместимости залов при осуществлении деятельности театрами, кинотеатрами, концертными организациями, при проведении фестивалей. Такая деятельность может осуществляться при наличии у посетителей одного из документов: действующего QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации, полученного с использованием Единого портала госуслуг, либо сертификата о профилактической прививке от COVID-19 на бумажном носителе, или справки, подтверждающей, что гражданин перенес COVID-19, а с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев, — говорится в постановлении.

Кроме посетителей, сами работники организаций также должны иметь при себе QR-код.

В правительстве Новосибирской области уточнили, что перечисленные ограничения не распространяются на лиц, не достигших 18 лет.