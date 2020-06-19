Кредиторы ФК «Сибирь» настаивают на введении конкурсного производства в клубе

Временный управляющий ООО «Футбольный клуб Сибирь» Сергей Лебедев на первом собрании кредиторов клуба представил свой отчет. Информация об этом размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

— До сведения участников собрания доведено финансовое состояние должника, рекомендовано применение процедуры банкротства – конкурсное производство, — говорится в протоколе заседания.

Отмечается, что вопросов и замечаний по представленным материалам представителями участников собрания не заявлено. Принято решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании ООО «ФК Сибирь» банкротом и об открытии конкурсного производства. Сергей Лебедев предложен в качестве кандидатуры арбитражного управляющего ООО «ФК Сибирь».

Напомним, в 2019 году ОАО «Стадион Спартак» подало на банкротство ООО «ФК Сибирь» из-за просроченной задолженности клуба, которая составила 24,69 млн рублей. Согласно протоколу заседания кредиторов, клуб имеет задолженность не только перед стадионом. В качестве кредиторов выступают также ООО «Логос» (задолженность более 31,3 млн. рублей), ИФНС России по Железнодорожному району города Новосибирска (задолженность 14 млн рублей) и Новосибирская Областная организация обшественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» (долг 1, 4 млн рублей).

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