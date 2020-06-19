В Новосибирской области 108 новых случая заражения COVID-19

По данным оперативного штаба на утро 19 июня в регионе зарегистрировано 4819 случаев COVID-19 (+108 за последние сутки). 2630 пациентов выздоровели (+128 за сутки), сообщили в оперативном штабе.

— Скончались еще два пациента – мужчины в возрасте 69 лет и 80 лет. Всего в регионе за весь период эпидемии зарегистрировано 65 летальных случаев, причиной которых стал коронавирус, — говорится в сводке.

Отмечается, что в отделениях реанимации находятся 58 человек. На ИВЛ – 19 пациентов.

В детскую больницу №3 госпитализированы 63 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2062.

В больницы районов области госпитализирован 407 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 168 736 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 580 жителей региона, 23 249 человек сняты с наблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 996 обращений, госпитализированы 46 пациентов.

Фото с сайта оперативного штаба