Кредитуем бизнес по госпрограмме «ФОТ 3.0» (Постановление №279)!

С 9 марта 2021 года Правительство РФ дало старт новой программе по поддержке бизнеса, так как пока не всем компаниям удалось вернуться на докризисный уровень.

Льготный кредит на восстановление предпринимательской деятельности «ФОТ 3.0» пришел на смену предыдущей льготной программе «ФОТ 2.0» (Постановление РФ №696), действие которой заканчивается 1 апреля. Поэтому основное условие для потенциальных заемщиков – ранее заключенный договор по Постановлению №696.

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Кредит предоставляется на оплату расходов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, включая выплату заработной платы, платежей по процентам и основному долгу по кредитным договорам.

Максимальная сумма кредита определяется как произведение минимального размера оплаты труда и численности сотрудников заемщика, указанной в информационном сервисе Федеральной налоговой службы на дату подачи заявки.

Срок кредита составляет 12 месяцев. В течение первых 6 месяцев заемщик не осуществляет гашения кредита и уплату процентов, начисляемых в течение первых 6-ти месяцев, в период с 7-го по 12-й месяц осуществляется оплата основного долга равными долями, включая перенесенные платежи по процентам.

Главным условием сохранения льготных условий кредитования для заемщика является сохранение численности работников по итогам каждого отчетного периода в течение действия кредитного договора в размере не менее 90% от численности работников, примененной для определения максимального размера кредитного договора.

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