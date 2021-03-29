Жительница Новосибирска подделала деньги с помощью лака для ногтей

В Кировский районный суд Новосибирска поступило дело местной жительницы, которую обвиняют в изготовлении поддельных денег с помощью прозрачного лака для ногтей.

По версии следствия, преступление было совершено дома у обвиняемой летом 2020 года.

— Используя офисную копировальную бумагу, фольгированную бумагу с металлическим блеском, прозрачный маникюрный лак, изготовила в целях сбыта заведомо поддельный банковский билет ЦБ РФ номиналом 2000 рублей образца 2017 года и заведомо поддельные банковские билеты ЦБ РФ номиналом 500 рублей в количестве 51 штуки образца 1997 года, — сообщается на сайте суда.

Таким образом, женщина изготовила поддельные купюры на сумму 27 500 рублей. После этого она пошла в киоск и оплатила поддельными деньгами продукты: протянула продавцу фальшивую купюру номиналом 2000 рублей и 2 настоящие 10-рублевые монеты. На сдачу получила настоящие 1900 рублей.

По сообщению суда, в ходе обыска по месту жительства были изъяты поддельные банковские билеты ЦБ РФ номиналом 500 рублей в количестве 51 штуки образца 1997 года.

Обвиняемую в изготовлении и сбыте поддельных денег заключили под стражу, в судебном заседании вину в совершении преступления она частично признала.