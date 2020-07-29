Кредиты бизнесу на возобновление деятельности под 2% годовых и без залога

Банк подписал договор с ВЭБ.РФ, согласно которому кредит на возобновление деятельности будет выдаваться под поручительство государственной корпорации. Это позволит клиентам банка получить заемные средства без залога.

Льготное финансирование осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ №696 от 16.05.2020 г. Кредиты по ставке 2% годовых доступны юридическим лицам и ИП, наиболее пострадавшим в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, либо работающим в отраслях, требующих поддержки для возобновления деятельности, а также социально ориентированным некоммерческим организациям.

Заемные средства должны быть направлены на возобновление деятельности компании, в том числе выплату заработной платы сотрудникам, рефинансирование ранее взятого кредита на выплату зарплат под 0% годовых.

В базовый период (до 01.12.2020 г.) и период наблюдения (до 01.04.2021 г.) клиент не будет платить проценты по кредиту, а при соблюдении условий Программы, проценты будут списаны вместе с основным долгом.

Кредитный договор должен быть заключен до 1 ноября 2020 года. Сумма кредита зависит от штатной численности сотрудников и рассчитывается по формуле: МРОТ+ районный коэффициент +30% социальных взносов * количество сотрудников * количество полных месяцев с даты заключения договора по 30 ноября 2020 года включительно.

Воспользоваться льготными кредитами можно, обратившись в любое отделение банка «Левобережный» (ПАО), обслуживающее юридических лиц. Подробная информация по телефону службы поддержки клиентов 8-800-3333-555.

Фото: пресс-служба банка