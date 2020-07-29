За первое полугодие обороты общепита в Новосибирской области упали почти на 28%

По предварительным данным за первое полугодие 2020 оборот рынка общественного питания в Новосибирской области составил 12,26 млрд. руб., что составляет 72,1% к аналогичному периоду 2019 года, сообщили в консалтинговом агентстве R-аналитика.

— Минимальные показатели рынок общественного питания продемонстрировал в мае 2020 года. В этом месяце его оборот составил 1,32 млрд. руб., что составило 44,6% к маю 2019 года. Июнь 2020 года показал незначительный прирост оборота – на 4,7 процентных пункта и составил 1,39 млрд. руб, — отмечают эксперты агентства.

Что касается изменения цен на продукцию предприятий общественного питания, то они составили: по отношению к маю 2020 года – 100,2%, а по отношению к декабрю 2019 года – 99,5%.

В агентстве отметили, что в демографии предприятий общественного питания коэффициент прироста за июнь составил – (минус) 7 (на 1000 предприятий).

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