Криминалисты СТУ провели в 2019 году более 6,4 тысяч экспертно-исследовательских работ

В 2019 году более 65% таможенных экспертиз, проведенных Экспертно-криминалистической службой – филиалом Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления ФТС России г. Новосибирск (ЭКС – филиал ЦЭКТУ г. Новосибирск), выявили нарушения таможенного законодательства, сообщили в пресс-службе СТУ.

Отмечается, что за 2019 год ЭКС – филиалом ЦЭКТУ г. Новосибирск выполнено 6433 экспертно-исследовательских работы, из них в интересах таможенных органов службой выполнено 6332 экспертизы и исследования. В их числе 2342 таможенных экспертизы, 3639 экспертиз по делам об административных правонарушениях, 56 экспертиз по уголовным делам и 211 заключений специалиста по результатам исследований, проведенных в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Общее количество исследованных объектов, проб и образцов товаров в службе за 2019 год составило более 96 тысяч.

— В 2019 году в службе выполнено 773 криминалистические таможенные экспертизы, по результатам которых применялись запреты на ввоз холодного оружия, средств негласного получения информации, выявлялись поддельные документы, — отметила начальник ЭКС – филиала ЦЭКТУ г. Новосибирск Инна Апостолова. — Нами выполнено 199 таможенных экспертиз в отношении запрещенных веществ, в 69 случаях выявлены наркотические средства, психотропные вещества, а также их прекурсоры, сильнодействующие вещества. В исследованиях, проведенных в ходе оперативно-розыскных мероприятий, только в экспертно-исследовательском подразделении в г. Омске выявлено 3 кг наркотических средств. Экспертами г. Новосибирска в ходе оперативно-розыскных мероприятий, а также при исследовании международных почтовых отправлений выявлено 2,5 кг наркотических средств, психотропных веществ, а также их прекурсоров, сильнодействующих веществ.

В пресс-службе рассказали, что по обращениям правоохранительных и иных государственных органов проведена 101 экспертиза, из них 51 экспертиза по уголовным делам, возбужденным таможенными органами и переданным в иные правоохранительные органы для дальнейшего расследования. Так, проведены экспертизы в отношении стратегически значимых товаров – леса и лесоматериалов (взыскано штрафов более 11 млн 427 тыс. рублей, конфисковано товаров на 146 млн 50 тыс. рублей, икры лососевых рыб, дериватов, нефрита (оценено на 4 млн 171 тыс. рублей), янтаря (оценено на 1 млн 834 тыс. рублей), меховых шкурок (норка, енот), а также экспертизы объектов интеллектуальной собственности (более 40 экспертиз).

— Правоохранительный результат составил 1209 дел об административных правонарушениях, 18 уголовных дел, возбужденных по результатам выполненных в 2019 году таможенных экспертиз. Кроме того, было принято 15 решений об отказе в выпуске товаров на территорию России по причинам несоблюдения установленных запретов и ограничений, общественной опасности ввозимых товаров, — констатировали в пресс-службе.

Выявлялись случаи несоответствия заявленных сведений о регионе происхождения товара. Так, заявленной страной происхождения яблок (20000 кг), в соответствии с сопроводительными документами, являлась Республика Казахстан. По результатам палинологического исследования было установлено, что страна происхождения не соответствует заявленной. Установленный регион происхождения – страны Европы.

Прямой экономический эффект от деятельности экспертно-криминалистической службы за 2019 год (начисленные в федеральный бюджет по результатам экспертиз таможенные пошлины, налоги и др.) составил 500 млн 23 тыс. рублей, в том числе по результатам применения таможенных экспертиз за 2019 год в бюджет было дополнительно начислено 152 млн 195 тыс. рублей.

Фото предоставлено пресс-службой СТУ