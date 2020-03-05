Первый перевозчик вышел в рейсы с муниципальным контрактом

В феврале мэрия Новосибирска провела аукцион и в качестве пилотного проекта заключила первый муниципальный контракт по маршруту №54 (Главный вокзал – улица Твардовского). Победителем аукциона стало муниципальное предприятие МКП «ПАТП- №4». С 1 марта маршрут уже работает по новым правилам. Как подчеркнул на брифинге начальник управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска Виктор Кондауров, введение практики муниципального контракта должно кардинально оздоровить городской транспорт Новосибирска.

В конце января «Яндекс.Карты» опубликовали информацию «один день из жизни наземного транспорта в Новосибирске». Судя по представленным данным, в средний будний день на линию в городе выходят 940 автобусов, троллейбусов и трамваев. В 9 часов вечера работают только около 300 машин, в десять — около 200, сообщала пресс-служба компании «Яндекс».

— В контракте прописаны штрафные санкции за неперечисление выручки заказчику, нарушения правил обслуживания пассажиров, — перечисляет Виктор Кондауров. — Дельта штрафа — от 10 до 60 тысяч рублей. В нынешней практике штрафных санкций для перевозчика нет. Единственная воспитательная мера, которая может использоваться, — это отзыв договора. В 2019-м мы расторгли 18 договоров с перевозчиками.

Пробный муниципальный контракт мэрия заключила на 9 месяцев, в перспективе срок их действия составит от 1 года до 3 лет. Цена контрактов будет зависеть от расходов на топливо, а также типа подвижного состава, который должен быть сертифицирован и соответствовать ФЗ №16 «О транспортной безопасности». Принципиальных перемен в требованиях к подвижному составу не будет, пообещал чиновник. Контролировать оговоренную в контрактах регулярность рейсов станет муниципальная АСУ «Навигация».

По большинству городских маршрутов мэрия планирует проводить аукционы в 2023-2025 годах, когда у работающих на них перевозчиков закончатся действующие контракты. Кондауров подчеркивает, что автоматического перевода на контракт уже действующих перевозчиков не будет — все договоры заключат только в рамках аукциона.

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