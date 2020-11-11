Кроношпан планирует реализовать инвестиционный проект в Калуге

Государственная поддержка в вопросах поддержания благоприятного инвестиционного климата заключается в формировании необходимых законодательных инициатив, внедрении эффективных мер регулирования, принимающих административный и экономический характер, создании безопасных для инвестирования условий.

Российская Федерация также реализует комплекс мер, направленных на формирование и поддержание благоприятного делового климата. Правительство заинтересовано в поддержке инвестиционных инициатив рыночного сектора экономики, формировании эффективного режима регулирования инвестиционной деятельности. В России она регулируется общим государственным законодательством и системой специальных нормативных (в том числе локальных) актов. Ряд вопросов отражён в Конституции Российской Федерации, Налоговом кодексе, законах о рынке ценных бумаг, внешнеэкономической деятельности и ряде других значимых законодательных актах. Один из регионов-драйверов Российской Федерации, реализующих крупные инвестиционные проекты, — Калужская область. Правительство области реализует политику, направленную на привлечение в регион крупных устойчивых инвесторов.

Один из таких инвесторов — ООО «Кроношпан Калуга». В октябре состоялась деловая встреча регионального правительства и представителей топ-менеджмента предприятия «Кроношпан» Ардашера Курбаншо и Херальда Пурайнера.

Ключевой темой встречи стало обсуждение инвестиционного проекта по производству бумажной продукции (ООО «Ультра Декор Рус»), который реализуется на территории Людиновской площадки особой экономической зоны. Предприятие будет обеспечивать ООО «Кроношпан» необходимым для производства МДФ и ОСП сырьём. Это позволит значительно сократить закупки иностранной продукции и станет значительным вкладом в процесс импортозамещения на предприятии. В планах руководства ООО «Кроношпан» — экспорт до 50% производимой продукции, об этом рассказал Ардашер Курбаншо во время презентации инвестпроекта. При этом представители предприятия прогнозируют ежегодный выпуск 40 000 тонн продукции.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил, что представители региона заинтересованы в таких инвесторах и готовы обеспечить им необходимую транспортно-логистическую инфраструктуру. Уже реализуется строительство отдельного железнодорожного пути для предприятия «Кроношпан Калуга», который обеспечит оптимизацию цепочки поставок.

Источник: пресс-служба правительства Калужской области