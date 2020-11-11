Менеджер Greenway Игорь Супрун: хотите улучшить экологию? Начните с себя

Сегодня мы вместе с партнером эко-компании Greenway Игорем Супруном расскажем о первоочередных мерах, которые позволят вам начать спасать окружающую среду. Земля терпит бедствие – и только мы с вами вместе сможем помочь ей спастись. Но для этого нужно разумно потреблять ресурсы. Сделать это не так сложно, и мы готовы вам помочь.

Экономьте электроэнергию

Замените лампы накаливания на светодиодные. Не случайно их называют энергосберегающими: они ярче, потребляют меньше электричества, служат гораздо дольше и в целом позволяют вам экономить и электроэнергию, и деньги. Кстати, если вы будете еще и выключать на ночь компьютер, то сможете сохранить до 1000 кВт в месяц. Также следите за духовкой: если вы не будете часто открывать ее дверцу во время готовки, вы не будете терять жар, и ей не потребуется много энергии, чтобы нагреться заново. Наконец, следите за вашими зарядными устройствами. Вынимайте их из розетки, если не заряжаете телефон или компьютер.

Сократите потребление бумаги

Отличной идеей будет печатать с двух сторон листа (если не требуется обратного), использовать «черновики» и в целом стараться не выбрасывать бумагу – ведь это деревья, напоминает нам Игорь Супрун из Бердска. Кроме того, если вы будете сдавать макулатуру, вы тоже сохраните много деревьев, ведь ваша бумага будет использована повторно! Всего 100 килограмм макулатуры сохранит одно большое дерево, а тонна – спасет 10 деревьев, сэкономит 20000 литров воды и 1000 кВт электроэнергии. Замените бумажные книги на электронные. А если вам так хочется пошелестеть страницами, то просто запишитесь в библиотеку.

Игорь Супрун просит отказаться от пластика

Помните, что этот материал не разлагается, он является опасным и смертоносным источником загрязнения природы. Именно из-за пластика погибает огромное количество животных, птиц и водоплавающих. Забудьте о пластиковых бутылках насовсем или используйте их несколько раз. Если больше использовать пластик нельзя – сдайте его в переработку.

Сдавайте стекло

Помните, раньше мы сдавали бутылки, чтобы получить немного денег? Теперь это нужно сделать, чтобы сэкономить очень много денег и ресурсов. Стекло может многократно перерабатываться, поэтому его сдача позволит значительно сократить количество требуемых ресурсов. Кроме того, не выбрасывая стекло на свалку, вы не загрязняете природу – стекло очень долго разлагается и очень негативно влияет на окружающую среду. Сдача стекла в переработку снижает потребление известняка, соды, песка и природного газа примерно на 30%!

Пеленки вместо подгузников

Понятно, что Игорь Супрун не требует от вас полного отказа от памперсов, сегодня это вряд ли возможно. Но хотя бы дома стоит выбирать пеленки. Дело в том, что подгузники очень вредны для экологии. Они занимают третье место по объемам на свалках после бумаги и упаковок от продуктов. Это 2% от общего числа мирового мусора. Экологи говорят, что за последние 40 лет органически не разложился ни один подгузник. А ведь чтобы приучить одного ребенка к горшку, нужно около 5000 памперсов.

Игорь Супрун призывает вас есть меньше мяса

Скотоводство – причина появления пятой части всех парниковых газов в мире. Если все снизят потребление мяса, это снизит парниковые газы на 13%. Это не только улучшит экологию, но и позволит оптимизировать расход ресурсов.

Экономьте воду

Во-первых, принимайте душ вместо ванны – так вы будете тратить в 3-5 раз меньше воды (30-50 литров против 120-150 литров). Во-вторых, когда моете посуду или чистите зубы – выключайте воду. Наконец, устраните протечки в трубах – даже маленькая течь может «украсть» у планеты несколько десятков литров воды за день.

Игорь Супрун рекомендует экономить тепло

У вас собственный нагревательный котел? Снизьте интенсивность обогрева, чтобы сократить расход электроэнергии. Используйте кондиционер только когда обычное проветривание не помогает. Наконец, если дома слегка прохладно, не спешите добавлять градусов на термостате – просто оденьтесь потеплее.

Сократите расход топлива

Есть несколько путей. Первый – пользоваться круиз-контролем. Ваш автомобиль выберет наименее затратный режим работы двигателя и будет сам экономить топливо. Второй – выбирайте общественный транспорт – лучше электрический, так вы будете ответственным за сжигание примерно 0 литров топлива. Третий – попробуйте работать удаленно. Этот совет особенно актуален в эпоху коронавируса. Четвертый – ходите пешком или передвигайтесь на экологически чистом транспорте – велосипедах, самокатах и т.д. Это поможет вам еще и привести тело в форму.

Обдуманно подходите к вопросу одежды

Потребление ресурсов, необходимых на ее производство тоже можно сократить. Во-первых, вы можете отдать предпочтение секонд-хендам. На производство новой одежды требуется огромное количество ресурсов и энергии: на одну футболку нужно 900-2700 литров воды. Вторичное потребление сэкономит до 97% ресурсов! Во-вторых, сами сдавайте свою одежду в секонд-хенды или на переработку. По тем же причинам.

Являясь менеджером экологически-ответственной компании Greenway, Игорь Супрун убежден, что защита окружающей среды и укрепление экологического состояния планеты начинается с каждого из нас. Как только все мы начнем потреблять ресурсы более ответственно, планета начнет очищаться сама. Нам нужно только ей помочь.



Фото с сайта greenwaystore.site