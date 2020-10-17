«Кроношпан» высадил более 3 тысяч лип возле пасеки в Башкирии

Компания «Кроношпан Уфа» традиционно присоединилась к региональной и всероссийской акции, направленной на лесовосстановление. Об этом сообщает издание «Аргументы и Факты».

Саженцы молодых лип высадили рядом с пасекой Фаниса Халилова, который развивает традиционное для Республики Башкортостан бортничество. Уважение к традициям, забота о сохранении ценностей и ремёсел — важная часть культурной составляющей для любой страны. Поэтому так важно поддерживать и передавать следующим поколениям секреты мастерства. Уникальная природа Республики Башкортостан, богатая медоносами, формирует благоприятные условия для развития бортничества. Уникальные пчёлы, обитающие в регионе, получили особое признание за рубежом, поскольку их высокая степень адаптации к природным условиям даёт преимущества для развития пасек в Башкирии.

Поэтому столь важно поддерживать существующую экосистему и регулярно высаживать липы, имеющие особенное значение для региона. «Кроношпан» традиционно принимает участие в проектах, направленных на лесовосстановление в регионах присутствия. Сотрудники «Кроношпан Башкортостан» дважды в год присоединяются к посадке деревьев, отмечая, что такая работа им по душе. Многие говорят, что помощь природе уже стала доброй не только корпоративной, но и семейной традицией. Компания на постоянной основе поддерживает экологические инициативы и успешно внедряет принципы устойчивого развития.

Врезка: Корпоративная социальная ответственность бизнеса — значимый фактор, влияющий на устойчивость компании и её вклад в развитие регионов присутствия. Концепция КСО, получившая широкое распространение в развитых странах, применяется и в России. Бизнес всё чаще обращается к актуальным социальным, экологическим и экономическим проблемам, помогая решать их на частном уровне, а также на уровне государственно-частного партнёрства. Пионерами в этой сфере становятся представители крупных предприятий, которые инвестируют в региональное развитие. Здесь особенное значение приобретает стратегия устойчивого развития. Устойчивость требует комплексного подхода и объединяет экологические, экономические и социальные сферы. Говоря об экологической составляющей, стоит отметить в первую очередь значимость ряда мер, направленных на сохранение окружающей среды. Здесь важно поддержание природных экосистем, поддержание биоразнообразия. Поэтому так важны инвестиции в экологические проекты.

Источник фото — ufa.aif.ru