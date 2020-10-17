Работодателям предоставят субсидию 19 тысяч рублей на работника

Возмещение расходов на зарплаты, стимулирование самозанятости и создание дополнительных рабочих мест – эти и другие мероприятия по поддержке занятости утверждены в Новосибирской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как отметил министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов, комплекс дополнительных мероприятий предусматривает предоставление субсидий работодателям на возмещение расходов на оплату труда работников из числа выпускников, безработных граждан, а также уволенных в связи с ликвидацией организации либо сокращением. Размер возмещения составит 19 тысяч рублей в месяц на одного работника.

В соответствии с документом предполагается организация взаимодействия органов службы занятости населения региона с университетами и проведение ежеквартального мониторинга трудоустройства выпускников вузов, обратившихся в центр занятости населения.

В пакете дополнительных мероприятий и субсидии работодателям, которые организовали предпринимательскую деятельность при содействии центров занятости населения: на создание дополнительных рабочих мест предусмотрено финансирование до 100 тысяч рублей за каждое рабочее место.

Отмечается. что финансовая помощь будет оказываться также безработным жителям региона на организацию малого предпринимательства и самозанятости граждан. Ее размер – 200 тысяч рублей.

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