Кружкам и секциям будет сложно вписаться в карантинное расписание школ

С 1 сентября приступят к работе не только общеобразовательные учреждения, но и учреждения дополнительного образования. В настоящее время готовятся соответствующие нормативно-правовые акты. Об этом на областном родительском собрании сообщил глава региона Андрей Травников. Однако кружкам и творческим студиям, как сообщают в областном правительстве, придется кардинально перестроить свою работу, чтобы синхронизировать свое расписание с расписанием занятий в школах.

— Напомним, в целях безопасности учеников и коллектива в существующих карантинных условиях был принят ряд изменений в принципы организации учебного процесса. В частности, за каждым классом закрепляется отдельный кабинет, будут максимально разведены потоки учащихся не только в ходе обучения и питания, но и посещения школы. Для этого предполагается задействовать все имеющиеся в здании входы и закрепить их за классами. Изменится и время учёбы за исключением малокомплектных сельских школ, — перечисляет министр образования Сергей Федорчук. — Остальные школы, где занятия идут в одну смену, перейдут на двухсменную систему.

Кроме того, учреждения допобразования будут обязаны выполнять те же санитарно-гигиенические требования, которые предъявляются к школам.

Напомним, в этом году в Новосибирске внедряется система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Она предполагает наличие двух сертификатов — сертификат учета и сертификат персонифицированного финансирования. Первый позволяет детям выбирать программы дополнительного образования, которые предлагают государственные и муниципальные организации. Второй — дает возможность использовать средства, закрепляемые за сертификатом, для оплаты обучения по дополнительным общеобразовательным программам. Сейчас в городе осуществляется первый этап проекта — собираются данные о количестве детей и количестве программ дополнительного образования. Внедрение системы позволит определить, какие программы дополнительного образования наиболее востребованы у детей — эти направления и будут развивать, сообщал пресс-центр мэрии Новосибирска. В департаменте образования подчеркнули, сокращения программ не произойдет, будет переформатирование направлений на наиболее востребованные детьми.

Из-за санитарно-эпидемиологической обстановки учреждения дополнительного образования в Новосибирске не работают с начала пандемии.

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