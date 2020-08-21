Стрижи получат поликлинику на вырост

Стройплощадка поликлиники на Кубовой стала локацией блиц-заседания двух областных министров и первого вице-губернатора. Мероприятие было посвящено аспектам частно-государственного партнерства, первенцем которого, собственно говоря, и является строящаяся поликлиника микрорайона Стрижи.

Как подчеркнул на брифинге перед заседанием Илья Поляков, депутат Законодательного собрания Новосибирской области, председатель совета директоров ГК «Стрижи», потребность в новой поликлинике не просто большая, она острейшая, огромная. Сейчас в микрорайоне Стрижи живут 23 тысячи человек. Их принимает маленькое поликлиническое отделение 27-й поликлиники с терапевтом и педиатром. Плюс в зоне его обслуживания находится частный сектор, растущие коттеджные поселки. Там живут еще 5 тысяч человек.

— Административно это уже область, — поясняет Илья Поляков. — Поэтому жители этих территорий приписаны к поликлинике Новосибирского района. Которая, что примечательно, находится в Краснообске. То есть за медицинскими услугами этим людям приходится ехать через весь огромный Новосибирск, по его длиннейшей транспортной оси. Возводя эту поликлинику, мы возвращаем все в рамки комфортной логики — медицинскую помощь люди смогут получать рядом с домом. И в том объеме, который прежде для района был недосягаем. Согласитесь, маленькое поликлиническое отделение и семиэтажный комплекс в 6500 «квадратов» — это просто несравнимый горизонт возможностей. Для района это должно стать настоящим инфраструктурным прорывом.

К концу августа у здания будет второй наземный этаж. А всего их семь — пять наземных и два полноразмерных подземных этажа. Подземные уровни — это технические и хозяйственные помещения, прачечные, гардеробы для персонала. Спроектировано здание по самым актуальным нормам эргономики и медицинской логистики. Два потока пациентов — взрослый и детский — будут полностью разделены.

Стоимость объекта — в пределах 400 млн рублей (не считая оснащения). Примечательно, что финансовая механика проекта значительно ускорена относительно первоначального плана. Изначально финальным рубежом числился 2022-й.

— Мы стараемся оформить транзит денежных средств с 2022 на 2021-й — чтобы быстрее ввести поликлинику в строй, — разъяснил суть ускорения первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов. — Именно этой теме посвящено блиц-совещание с участием двух областных министров — строительства и здравоохранения. Будем синхронизировать наши действия.

Способность застройщика выдерживать сжатые сроки у Петухова сомнений не вызывает.

— Мы с вами совсем недавно наблюдали здесь ввод современной школы, причем за очень короткий срок. То же самое произошло с вводом в эксплуатацию детского садика, — напомнил первый вице-губернатор. — И вот сейчас приступили к строительству поликлиники. Совсем недавно строительная компания зашла на работы, а мы уже видим, как быстро возводится здание.

В рамках государственно-частного партнерства правительство реализует программу по строительству семи поликлиник в административной столице области, но на тех объектах работы еще не начались. У поликлиники на Кубовой своя история. ГК «Стрижи» разработала проект и подвела коммуникации. Строительство идет в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения». В мае на площадке начались работы, быстро пройден нулевой цикл, а сейчас — быстрый рост коробки здания.

Средства на оборудование поликлиники также заложены на 2021 год.

— По оборудованию будет отдельное финансирование, но технические аспекты учтены сразу, еще на этапе проектирования, — подчеркнул Константин Хальзов, министр здравоохранения Новосибирской области. — По части оснащения эта поликлиника станет одной из лучших в городе. Тяжелого оборудования вроде магниторезонансного томографа здесь не будет, но появится самый современный цифровой рентгеновский аппарат, способный выполнять и функции томографа. Качество мониторинга у такого «комбайна» не хуже, чем у специализированного аппарата.

Работать здесь будут 209 медицинских сотрудников. На новые рабочие места придут медики, уже работающие на этой территории, в рамках программы подготовки специалистов для семи новых поликлиник учреждение тоже получит персонал.

— Думаю, и по врачебному персоналу, и по среднему звену у нас не возникнет кадровых проблем, — поделился уверенностью глава областного минздрава. — и это число не окончательное — есть демпфер под расширение штата. Поскольку район растет быстро, быстро будет расти и поток пациентов. Каких-то специальных мотивационных «фишек» для новых кадров мы не предусматриваем, так как для медиков сама возможность работать в таком современном, эргономичном, классно оснащенном учреждении воспринимается как очень убедительный карьерный аргумент.

По словам Ильи Полякова, замышлялось здание поликлиники как уникальный, авторский проект. Но в итоге оказалось, что результат работы проектировщиков востребован для тиражирования в Новосибирской области и регионах нашей климатической зоны. Область взяла эту разработку в свой реестр повторяемых проектов. Кстати, сейчас максимальное количество новых инфраструктурных проектов разработчики стараются ориентировать на этот реестр.

— Участие в любой федеральной программе подразумевает, что объект уже фигурирует в реестре проектов повторного применения, — разъясняет резоны тиражирования Иван Шмидт, министр строительства Новосибирской области. — Без этого факта привлечение федеральных средств попросту невозможно. Поэтому мы все создаваемые объекты продумываем в контексте потенциального тиражирования. Они должны быть привлекательными для повторения. Тем более что привлечение проектов из других, дальних регионов невозможно — тут срабатывает фактор климатического зонирования. У нас достаточно самобытная климатическая зона, четвертая. Потому механическое повторение проектов из западной части России тут невозможно. Зато, в свою очередь, местные архитектурные разработки интересны для обширной территории Сибири — для всех наших соседей по четвертой климатической зоне.

Как подчеркнул глава областного минстроя, поликлиника в Стрижах строится в рамках федеральной программы «Развитие здравоохранения». Включиться в эту программу области позволила именно большая продуктивность ГК «Стрижи» — тот факт, что компания стабильно вводит большой объем жилья.

— Перспектива появления других подобных объектов обуславливается темпами развития строительства, — сказал Иван Шмидт. — Там, где большой объем стройки, там мы жилые кварталы стараемся оперативно дополнять объектами соцкультбыта — и образовательными, и учреждениями здравоохранения. Все привязано к динамике роста. «Стрижи» — очень весомая компания, наш серьезный партнер. Поэтому мы стараемся подтянуть к нашей связке и всевозможные федеральные программы — по детской теме, по здравоохранению. Такое партнерство сильно облегчает работу: любая стройка — зарегулированный объект. Во-вторых, мы стараемся делать максимально короткие «плечи» по сетям, проводить их оптимизированно. Для участия в программе нам необходим целевой показатель, предоставляемый Москве под участие в федеральных программах. Этот показатель — именно ввод жилья. Тем, кто строит много жилья, — тем, соответственно, выделяют и хорошие федеральные средства. В общем, это достаточно прозрачные и рационалистичные партнерские отношения. А для застройщика это выгодно в той же мере, поскольку влияет и на цену продаж, и на наполняемость микрорайона, и на его социальный тонус. По поручению губернатора мы стараемся участвовать во всех ныне существующих федеральных программах, и не только в программах профильных министерств. У нас достаточно большая программа от Минстроя России. Она хороша тем, что для комплексного освоения площадок позволяет нам привлекать федеральные средства на строительство дорог, на строительство коммунальных сетей, на строительство любых объектов соцкультбыта.

В сугубо административном смысле поликлиника в Стрижах будет филиалом одной из городских поликлиник. Да, слово «филиал» непривычно звучит применительно к столь внушительному зданию, но такова сейчас организационная структура амбулаторной медицины.