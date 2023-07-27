Крысиная мама: сибирячка завела в квартире 120 крыс из-за того, что разочаровалась в людях

По иронии судьбы сибирячка, которая работает в приюте для кошек развела в своей квартире 120 крыс. Женщина признается, что всей душой полюбила своих питомцев и считает, что они очень умные и ласковые.

— Когда-то купили дочери одну крысу, потом решили, что надо завести вторую. И с тех пор я пропала. Мне стали под дверь подкидывать, я их подбирала. Иногда на мусорке нахожу брошенных. Специально проверяю контейнеры. Всех обязательно отношу ветеринару и лечу, если требуется, — рассказывает Галина Синельникова.

Женщина держит грызунов в клетках, ухаживает за ними и убеждена, что крысы зачастую лучше людей.

— Я в своей жизни пережила много предательства. Еще с детства страдала. Отчим избивал меня и мою мать, было жестокое насилие. Я сбегала из дома. А крысы мои не причиняют зла и боли. Было, конечно, очень тяжело, когда умер Кексик. Ему 8 марта стало очень плохо, но он сделал мне подарок и умер только на следующий день. Не стал портить праздник, — со слезами на глазах говорит Галина.

Клетки с питомцами занимают всю площадь квартиры. Сибирячке приходится спать на полу в кухне, но это нисколько не уменьшает ее теплой привязанности к своим подопечным.

Новосибирский режиссер Дмитрий Кабанов сделал Галину героиней своего очередного фильма. Он признается, что во время съемок ожидал, что ему будет очень сложно находиться в квартире с таким количеством грызунов. Но Галина настолько хорошо следит за комфортом крыс, что в доме нет никаких неприятных запахов.

Как реагируют жильцы подъезда на такое соседство — неизвестно.