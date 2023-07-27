В реестр аварийных домов внесены более 4 тысяч объектов недвижимости Новосибирской области

90 % помещений в этом списке – нежилые. Данные будут актуальны прежде всего для тех, кто планирует приобрести недвижимость. Эти сведения можно получить в выписке из госреестра. Перед покупкой частного дома, квартиры, нежилого здания стоит изучить такой документ. Это позволит избежать неприятностей и не стать обладателем аварийного объекта.

— Аварийные объекты жилой недвижимости – это в основном старые деревянные двухэтажные дома с высоким процентом износа. Их нет смысла ремонтировать – проще, дешевле и безопаснее для жителей снести. Хрущёвок, например, аварийных нет ни одной в Новосибирске. Разве что та, которая пострадала в результат взрыва газа. Если говорить о цифрах, которые приводит Росреестр, то 4 с лишним тысяч аварийных объектов в масштабах региона не так уж и много, — пояснил эксперт агентства недвижимости «Жилфонд» Азат Ибрагимов.

Сведения об аварийности домов вносят в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) с 2022 года. Узнать о таких объектах можно, заказав выписку, в любом филиале МФЦ, на Госуслугах или на сайте Росреестра.

В Правительстве Новосибирской области сообщают, что в нынешнем году из аварийных домов переселяют жильцов в областном центре, в Искитиме и в Татарске, а также в сёлах Барышево и Ташара. Новое жильё люди получают в рамках нацпроекта.