КСП проверит коммерческие долгострои

— В районе «Башни» 30 лет стояла недостроенная гостиница («Турист»). В прошлом году мы подняли вопрос о недостроях и после этого зашевелились. Большое спасибо за это. Нужно идти дальше. Напротив театра «Красный факел», проспект Димитрова, 31, 20 лет стоит здание ЗАО «Труд». Построили стекла вставили и все. А это налоги, рабочие места. Почему нельзя сделать так, чтобы они зашевелились и доделали его? И также по другим объектам, — поинтересовался на заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента депутат Олег Сметанин.

— Сейчас мы уже определили около 500 объектов для проверки. Они стоят по 10-15 лет, — пояснил Алехин.

Аудитор Контрольно-счетной палаты Новосибирской области (КСП) Валерий Алехин пояснил, что по поручению комитета КСП приступила к проверке и проведет анализ всех незавершенных строительством объектов на 1 января 2019 года.

Председатель комитета Евгений Покровский рекомендовал активно включиться в эту работу начальнику департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексею Кондратьеву.

— Мы ранее уже задавали этот вопрос: кто продлевает разрешение на строительство этим организациям, которые по 20 лет могут себе позволить так вести бизнес, — добавил Покровский.

По словам Алехина, информацию о ситуации с незавершенными строительством объектами, будет представлена в комитет в июне.

В конце 2017 года заместитель начальника департамента имущественных и земельных отношений мэрии Юрий Кузнецов на заседании комитета приводил статистику по количеству договоров, заключенных в Новосибирске на строительство коммерческих объектов. На тот момент их было 998. Задолженность по аренде земельных участков составляла порядка 500 млн руб.

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