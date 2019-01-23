Юрлица неохотно подключаются к новой системе утилизации ТКО

— На новую систему утилизации отходов мы практически перешли. Предоставление услуги в городах уже развернуто, идет работа в райцентрах, — сообщила на заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента гендиректор ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова.

По ее словам, система уже работает эффективнее, чем раньше. До 31 декабря 2018 года услуга по утилизации ТКО оказывалась в 98 населенных пунктах области из полутора тысяч, сейчас — уже в 245, где проживают 2,4 млн человек (89% населения области). В основном это городские округа, райцентры и почти все населенные пункты Новосибирского района. Работа продолжается.

— К сложностям можно отнести тот факт, что не все сельские районы области были охвачены системой ГЛОНАСС, а сейчас это необходимо, чтобы региональный оператор отслеживал деятельность перевозчиков ТКО. Но этот вопрос решается, — пояснила Анисимова.

По ее словам, с 1 января регоператор зарегистрировал 3413 жалоб по вывозу ТКО. Пик пришелся на 9 и 14 января — 270 и 286 жалоб.

В автоматическом порядке регоператор заключил договоры с жителями частного сектора — 309 тысяч домовладений. Однако Анисимова поясняет, что пока первые начисления будут делаться выборочно — только для тех населенных пунктов, где услуга предоставляется.

Актуальной проблемой глава регоператора считает ситуацию с контейнерными площадками возле многоквартирных домов и в частном секторе. Не во всех населенных пунктах области сформирован реестр таких площадок, поэтому у регоператора не всегда есть полная информация о том, откуда необходимо вывозить мусор. Кроме того, в конце декабря — с тех пор как в регионе был утвержден тариф на вывоз мусора —регоператорам вменили в обязанность покупку контейнеров.

Генеральный директор ЗАО «УК СПАС-Дом» Владимир Булычев добавил, что старт новой системы утилизации ТКО показал — 90% транспортных компаний остались на своих местах. Проблемы, которых боялись участники рынка, в основном не реализовались. За исключением ситуации с юрлицами.

— Сейчас главное — помочь регоператору быстро заключить договоры с юрлицами. В этом заинтересованы все управляющие компании. Чтобы все перевозчики, отработав месяц, уже смогли получить деньги за оказанные услуги, — пояснил Булычев. — Кроме того, на мой взгляд, необходимо проработать вопрос о начислении оплаты за утилизацию ТКО без НДС. Сейчас эта тема обсуждается, и, возможно, областному парламенту стоит обратиться с предложением в правительство РФ, чтобы ускорить этот процесс.

— НДС занимает в тарифе 20%. Если его отменить, то стоимость будет не 92 рубля, а 72 рубля с человека. Существенная разница! Мы обратились к замгубернатора Сергею Семке, который курирует этот вопрос, с поручением — промониторить ситуацию. Если дата внесения этого предложения в Госдуму не определена, то мы будем инициировать скорейшее рассмотрение вопроса по корректировке тарифа в сторону уменьшения на 20%,— заявил Покровский. — С другой стороны, нам необходимо решать вопрос с юрлицами. Заключено всего чуть более 3 тысяч договоров! Куда остальные девают отходы? Или они надеются соседу отнести? Кроме того, понятно, что нужно решать вопрос с организацией новых контейнерных площадок.

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Евгений Покровский пояснил, что, по информации различных источников, в Госдуме рассматривается этот вопрос, готовятся документы по НДС.Тариф на утилизацию ТКО в регионе составляет 388 рублей 33 копейки за кубометр без НДС, с НДС — 466 рублей.Нормативов накопления твердых коммунальных отходов на жителя — 2,38 кубометра в год.

В начале апреля комитет намерен проанализировать первые итоги внедрения новой системы утилизации ТКО.

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