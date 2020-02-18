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Кто накормит школьников?

Предстоящий перевод младшего звена школьников на бесплатное питание может переформатировать рынок.
  • 18/02/2020, 16:50
Автор: Юлия Данилова
Кто накормит школьников?
В школьном питании необходимо проводить серьезную реформу, централизовывать все школьные столовые в госучреждении, возможно, выкупать какие-то мощности у частников.

— В нашей школе примерно 30% выручки столовой приносит младшее звено. Из полученных средств 65% мы имеем право потратить на доплату сотрудникам, 35% — на улучшение материально-технической базы. Плюс из средств, заработанных столовой, оплачивается онлайн-обслуживание школьников. Без этой доплаты зарплаты сотрудников (начисляются из фонда стимулирующих доплат школы и за счет перечислений мэрии города по дотациям на питание) будут совсем маленькими —около 15 тысяч рублей в месяц в среднем. На такие деньги сложно привлечь квалифицированный персонал, а значит, придется смириться с текучкой кадров, — сообщил InfoPro54 руководитель одной из школьных столовых Новосибирска, пожелавший остаться неизвестным. — С учетом доплаты с заработанных столовой средств повара получают 20-23 тысячи рублей в месяц.

В 2020 году часть школ, ранее старавшихся сдерживать рост цен на завтраки и обеды для школьников, была вынуждена перейти на максимальную наценку на продукты — 30%. В результате стоимость питания для детей сопоставимо выросла.

— Сейчас получается, что если началка переводится на бесплатное питание, школьные столовые не смогут зарабатывать, то есть будут убыточны для школы. Для директоров учебных заведений это невыгодно, и поэтому уже пошли предупреждения о предстоящем выводе столовых на аутсорсинг в стороннюю организацию. К нам уже приходили представители такой компании, — говорит еще один собеседник InfoPro54. — Судя по озвученным условиям, нас всех оформляют на работу в аутсорсинговую компанию. Скорее всего, с 1 сентября 2020 года. Но нас сразу предупредили, что часть зарплаты будет выплачиваться в «черную», а в июле-августе мы уйдем в административные отпуска без содержания. Кроме того, в первый год мы сами будем оплачивать прохождение медосмотра. При нашем уровне зарплат такие условия просто неприемлемы, так как у людей не будет даже возможности накопить деньги на те месяцы, когда они окажутся в административных отпусках без содержания. Еще один момент: аутсорсер сам станет привозить в школу продукты, заключая договоры с теми поставщиками, которые предлагают их по минимальным ценам. Если они будут некачественными, один-два раза я смогу отказаться принять товар, а потом меня просто уволят.

К существенным минусам вывода кухни на аутсорсинг собеседники InfoPro54 относят и стоимость меню для школьников. По нынешним ценам у аутсорсеров она выше на 50% — обед стоит около 150 рублей.

— Наши коллеги, уже работающие с аутсорсерами, рассказывают о ситуациях, когда для того, чтобы выход соответствовал цене обеда, им предлагают накладывать школьникам не по две сосиски, а по полторы. Представляете, как на это отреагируют родители? И куда пойдет весь негатив? — говорит заведующая школьной столовой, расположенной на левом берегу.

Собеседники InfoPro54 не исключают, что перевод началки на бесплатное питание приведет к серьезному росту цен на обеды для средней и старшей школы, так как ни один аутсорсер не станет работать себе в убыток. Возить продукты низкого качества эти компании, скорее всего, не рискнут, так как контроль за поставками в дошкольные и школьные учреждения области постоянно ужесточается.

— Не исключено, что, оценив финансовые риски, аутсорсеры предпочтут просто уйти с рынка. А если это произойдет во время учебного года? На наш взгляд, в школьном питании необходимо проводить серьезную реформу, централизовывать все школьные столовые в госучреждении, возможно, выкупать какие-то мощности у частников, организовывать централизованный закуп продукции и контроль за ее качеством — и только после завершения этой реформы выводить людей за штат школы. Сейчас мы получим ситуацию, когда хорошие повара просто уволятся, а на их место придет непонятно кто, — заявили InfoPro54 сразу несколько собеседников.

В ответ на запрос редакции в департаменте образования мэрии Новосибирска сообщили, что сегодня в городе 62 общеобразовательные организации дневной формы обучения организуют питание учащихся самостоятельно, 142 — через аутсорсинг, из них 85 обслуживаются муниципальными комбинатами школьного питания, 57 — коммерческими операторами питания. На аутсорсинге городские школы работают с такими компаниями, как ООО «ЛОГИСТИК ГРУПП», ООО «КП «Левобережный», ООО «Аллегро БП», ООО «Эврика-11», ООО «Большая Перемена Нск», ФГБОУ СГУГиТ, ИП Викторенко П. Н., ООО «Лесонал-К».

Для учащихся платной категории стоимость завтрака составляет 50-60 рублей, обеда — 70-80 рублей. Стоимость рациона бесплатного питания учащихся начальной школы и порядок ценообразования в настоящее время не регламентированы, говорится в ответе, полученном редакцией.

— На льготных условиях питание предоставляется детям из многодетных и малоимущих семей (60 рублей в день). Кроме того, согласно постановлению правительства области, предусмотрена возможность доплаты родителей до выбираемого рациона питания, при этом бюджетная часть составляет 60,0 рублей. Кратность питания в рамках указанной суммы определяется руководителем образовательной организации, — говорится в ответе. — Бесплатное питание также предоставляется обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и детям, проживающим в образовательной организации и нуждающимся в длительном лечении

Порядок организации бесплатного питания и нормативы расходов на обеспечение бесплатным питанием в месяц определены в приложении № 6, №3 к постановлению мэра города (от 14.11.2018 № 4063). Стоимость рациона бесплатного двухразового питания для детей с ОВЗ и детей-инвалидов составляет 123 рублей в день (от 7 до 11 лет), 140 рублей в день (от 11 лет и старше), отмечают в мэрии.

— В настоящее время на питание детей льготных категорий младших классов из бюджета города Новосибирска выделяются 30,7 млн рублей в год. Питание на льготных условиях предоставляется по месту обучения в дни фактического посещения образовательной организации ребенком в заявительном порядке, — говорится в ответе мэрии.

Что касается качества предоставляемых услуг, то оно контролируется руководителями образовательных организаций, в ходе проверок — специалистами департамента образования мэрии города Новосибирска, специалистами областного Управления Роспотребнадзора. Кроме того, департаментом образования осуществляется лабораторный контроль за качеством и безопасностью продуктов питания, поставляемых в образовательные организации. Качество готовых блюд (калорийность, выход блюд и соответствие химического состава блюд рецептуре) лабораторно исследуется в рамках программ производственного контроля.

— В связи с предстоящими изменениями по питанию младших школьников проводятся расчеты дополнительных потребностей в персонале, оборудовании, посуде, мебели обеденных залов, рассчитывается пропускная способность столовых в каждой школе, — уточняется в ответе.

В управлении образования также прокомментировали ситуацию с доходами сотрудников школьных столовых. Средняя заработная плата работников пищеблока с учетом налоговых вычетов находится на следующем уровне: заведующая производством в школе получает 23-26 тысяч рублей; повар — 16-21 тысячу; подсобный рабочий (мойщица посуды) — 14-18 тысяч; буфетчик — 18-20 тысяч рублей.

В половине организаций, которые работают со столовыми школ города на аутсорсинге, с корреспондентом InfoPro54 говорить о стоимости школьных обедов и планах работы после перевода младшей школы на бюджетное финансирование отказались. До некоторых дозвониться не удалось.

По данным открытых источников, ООО «КП «Левобережный» (создано в 2011 году) работает с 285 заказчиками. В топ-5 входят школы, спортивные клубы и медучреждения, а также вузы города. Компания до 2018 года включительно выполнила 1101 госконтрактов на сумму 221 млн рублей. ООО «Аллегро БП» (создано в 2009 году) работает с 21 заказчиком. В топ-5 — силовые структуры и медучреждения города. Была поставщиком в 77 госконтрактах на сумму 128 млн рублей. ООО «ЛОГИСТИК ГРУПП» (создана в 2015 году) работала с 6 заказчиками по 24 контрактам, общая сумма которых составила 49 млн рублей. Среди заказчиков 3 учреждения здравоохранения, коррекционная школа, институт СО РАН и структура МЧС. ООО «Лесонал-К» (создано в 1999 году) работает с 4 заказчиками — учебными учреждениями. Исполнены 43 контракта на 11,8 млн рублей. ООО «Большая перемена НСК» (создана в 2015 году) в 2016-2019 учебных годах выступала в роли поставщика для двух школ Новосибирска: МАОУ №213 «Открытие» — 7 контрактов на 3,4 млн и МАОУ СОШ №212 — 4 контракта на 1,28 млн рублей. Предметом покупки по контрактам выступали услуги по организации горячего питания для учащихся, в том числе из многодетных и малоимущих семей, детей с ОВЗ, организации питания для детей, находящихся в лагере дневного пребывания. ИП Викторенко П. Н. (создано в 2004 году) — поставщик двух заказчиков: лицея и медучреждения. Исполнены 5 госконтрактов на 2,15 млн рублей. ООО «Эврика -11» (создана в 2016 году) предоставляла услуги по организации школьного питания трем школам (№173, №78 и №8) по 4 госконтрактам на 650 тысяч рублей.

По оценке директора «Сибирского федерального центра оздоровительного питания, кандидата медицинских наук» Якова Новоселова, около 40% школ города сегодня обеспечиваются питанием через аутсорсинг.

— Во времена СССР контроль за качеством услуг в школьных столовых и оборотом денег был жесточайший, и в таких условиях организация питания непосредственно на месте была возможна. Три года назад в Новосибирске прошли массовые проверки из-за того, что в школах и детсадах использовались фальсифицированные продукты, опасные для жизни, так как надзорные органы не осуществляли должный контроль за этим процессом, — напомнил Новоселов. — То, что поставляется в столовые комбинатами питания, легко проверить. Наша практика работы в сфере контроля за питанием, которое поставляется в школы области, показала, что в комбинатах питания воровство практически пресечено. Напомню, в прошлые годы потери составляли до 40 млн рублей ежегодно.

По его мнению, перевод питания на аутсорсинг не нравится директорам школ и руководителям школьных столовых потому, что они потеряют возможность работать с поставщиками напрямую, а вместе с этим и побочный заработок.

— Два года назад муниципалитет заставил столовые всех школ города перейти на безналичный расчет. Знаете, как взбесились директора столовых?! При такой системе расчетов деньги мимо не проведешь. До сих пор эта инициатива встречает жесткое сопротивление, — рассказывает эксперт. — Аутсорсинг, на мой взгляд, хорош с точки зрения минимизации воровства и коррупции, качества и безопасности пищевых продуктов. Кроме того, чем крупнее учреждение, тем проще обеспечить «белую» зарплату сотрудникам. Переход всех школ на централизованное снабжение заставит всех аутсорсеров платить зарплату в «белую» и обеспечивать качество продуктов.

Новоселов напомнил: при крупных закупках аутсорсеру проще добиться от поставщика более льготных цен, что влияет на конечную цену школьных обедов и завтраков. Пока в муниципальных комбинатах питания не ввели контроль качества продукции, цены у поставщиков были космические. Собеседник InfoPro54 уверен, что при переводе на бюджетное финансирование младшей школы частники не уйдут с рынка аутсорсинга школьного питания.

— Некоторые поставщики ранее поставляли в комбинаты питания заведомо некачественную продукцию, получая 50-100% прибыли. Когда там навели порядок, то практически никто не отсеялся. Они предпочли уменьшить аппетиты до 30% — и сейчас поставляют качественные продукты по нормальным ценам, — рассуждает он. — Кроме того, смена модели финансирования не говорит о том, что младшую школу будут кормить бесплатно. В областном бюджете на эти цели сейчас изыскивается сумма — около 1,5 млрд рублей в год. Но контроль за расходованием средств, несомненно, будет жестче. Вот кто его боится, тот и уйдет с рынка. Частники останутся до тех пор, пока они смогут заработать хотя бы 10% прибыли. При этом я не исключаю, что они будут прятать зарплату «в тень», чтобы сократить платежи по налогам.

Собеседник InfoPro54 уверен, что лучшим выходом был бы вывод столовых всех школ города в муниципальные комбинаты питания. Но мощностей двух действующих предприятий для этого не хватит. Еще несколько лет назад эта тема обсуждалась в департаменте образования мэрии Новосибирска. В частности, речь шла о необходимости строительства в городе двух крупных комбинатов питания, чтобы закрыть все потребности школ Новосибирска.

Фото: pixabay.com, автор- ulleo

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