В Новосибирске средняя цена автомобиля не старше трех лет составила 1,58 млн рублей

Средняя цена автомобиля не старше трех лет по стране составила 1,09 млн рублей. На такие машины приходится 8% сделок на рынке автомобилей с пробегом. К таким выводам пришли аналитики Авито Авто. При этом более 15% сделок по продаже автомобилей возрастом три года и меньше заключаются в Москве, чуть больше 7% – в Санкт-Петербурге. Еще на 21 крупнейший город, которые рассматривались в рамках исследования, пришлось около 29% от всероссийских показателей продаж.

Самые доступные машины в этом сегменте продаются в Тольятти – в среднем 801 тыс. рублей, а также Перми (823 тыс. рублей) и Ижевске (841 тыс. рублей).

— В Новосибирске отмечены самые высокие средние цены: в среднем автомобиль не старше трех лет стоит 1,58 млн рублей. На город пришлось 0,2% сделок от всероссийских показателей продаж, — отмечают эксперты Авито Авто.

Москва с показателем 1,55 млн рублей находится лишь на втором месте рейтинга городов, где самые высокие средние цены на автомобили не старше трех лет. Третье место занимает Иркутск (средний ценник 1,39 млн рублей).

— Несмотря на один из самых высоких ценников, жители столицы чаще всего покупают авто до трех лет (более 12% всех сделок на вторичном рынке в городе). После москвичей относительно новые авто чаще всего предпочитают казанцы и жители Саратова (более 11% сделок на авторынке каждого из городов), — констатируют аналитики.

Отмечается, что в Новосибирске машины не старше трех лет особенно популярны в двух сегментах вторичного рынка: это кроссоверы (SUV, 42,3% от всех сделок) и малые автомобили (B, 31,4%). Третье место по популярности с существенно более низкими показателями занимает средний класс (С, 8,4%). 7,2% сделок в этом сегменте совершается с машинами бизнес-класса (Е). На большие семейные авто (D) в 2019 году пришлось 3% сделок.

— Средняя цена такого автомобиля класса B с пробегом по городу составила чуть более 569 тыс. рублей, кроссовера – 2,46 млн рублей. Авто среднего класса (С) не старше трех лет стоят в среднем 826 тыс. рублей, авто бизнес-класса (Е) – 1,81 млн рублей, а семейные авто класса D – 1,53 млн рублей, — подчеркивают аналитики Авито Авто.

Исследование показало, что в Новосибирске первенство по продажам в этом сегменте принадлежит Toyota – это 18,1% всех машин не старше трех лет, проданных за 2019 год. На втором месте бренд ВАЗ (LADA) (10,8% продаж), на третьем Hyundai (10,5% продаж).

ВАЗ (LADA) является самым доступным по цене брендом в списке со средним ценником около 462 тыс. рублей. Самая высокая средняя цена отмечена у бренда Volkswagen –1,06 млн рублей.

Продукция Toyota также занимает 3 из 10 мест в рейтинге самых продаваемых моделей не старше трех лет на вторичном рынке города. Однако лидер десятки – Hyundai Solaris со средней ценой 626 тыс. рублей (6,4% сделок). На втором месте оказалась Toyota Camry, которая в среднем обходится покупателям в 1,53 млн рублей (6% продаж), а на третьем Toyota Land Cruiser Prado (3,28 тыс. рублей, 4,8% продаж).

Фото: Юлия Данилова