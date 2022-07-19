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Куда лучше подать заявку на микрозаем?

  • 19/07/2022, 16:01
Если срочно нужна небольшая сумма денег, многие люди предпочитают обращаться в кредитные компании, чтобы получить мини заем.

Как привлечь деньгиСуществует большое количество компаний, поэтому каждый может выбрать идеальный для себя вариант.

Достоинства мини-кредитов

Получить мини-кредит можно не только в банковском учреждении, но и микрофинансовой компании. При оформлении займа требуется минимальный пакет документов. У заемщика отпадает необходимость стоять в длинных банковских очередях. Для получения денег на карту или наличными достаточно одного паспорта. Многие оформляют такие мини-кредиты и не обращаются к родственникам, ведь частые займы денег могут испортить отношения между близкими людьми.

Одна из компаний, которые выдают быстрые кредиты — это «Быстроденьги». Из документов нужен только паспорт и заполненная анкета на сайте компании. Переходит по ссылке, чтобы посмотреть условия и подать заявку на получение денег.

Требования к клиентам

Финансовые компании относятся лояльно к клиентам, которые хотят получить мини займ. Особых требований не предъявляют. Главное – это наличие паспорта. Второе требование – возраст заемщика, которому на момент оформления сделки должно исполниться 18 лет. Если поведение клиента вызывает подозрение у кредитора, финансовая компания может отказать в выдаче денег. Еще одно условие для получения мини займа – это прописка и гражданство РФ.

Как заключить сделку?

Наиболее выгодные условия для получения кредита в банковских организациях. Но в этом случае, потенциальному клиенту требуется предоставить определенный пакет документов. В МФО взять мини кредит проще и можно оформить сделку удаленно. Для этого потребуется зарегистрироваться на сайте и подать заявку, предварительно заполнив анкету заемщика.

В случае одобрения, деньги будут переведены на банковскую карту. Другие возможные способы получения мини-кредита – перевод на расчетный счет в банке или электронный кошелек. Банки также предлагают клиентам получить займ удаленно, но для подписания договора необходимо явиться в отделение компании. Старайтесь реально оценивать свои финансовые возможности, чтобы можно было легко рассчитаться с долгом.

Если хотите заключить сделку выгодно, обратитесь в компанию «Быстроденьги». Просто подайте заявку, и в течение пяти минут вам придет ответ. Средства перечислят на карту, электронный кошелек или дадут наличными в отделении компании.

Фото с сайта pixabay.com

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