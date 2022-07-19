Лунный посевной календарь садовода и огородника на август 2022

По данным сайта magasha.ru, всхожесть семян и урожайность во многом зависят от того, в какой фазе Луны проводился посев.
Существует ряд простых правил:
Также прослеживается взаимосвязь между развитием растений и тем, где именно находилась Луна в день посева. Для удобства принято делить небо на 12 знаков Зодиака. Дни, когда Луна находится в знаках Рака, Скорпиона, Тельца и Рыб, благоприятны для любых садово-огородных работ. В то время, когда Луна проходит через созвездия Льва, Овна и Водолея, лучше ничего не сажать, не сеять, не обрезать и не пикировать.
1 августа. Благоприятный день Луна в Деве
Огородникам: рекомендуется прищипка верхушек томата, перца, баклажана для приостановки роста.
Цветоводам: посадка любых цветов, пересадка и деление многолетников. Укоренение черенков.
Садоводам: рекомендуется срезать лишние ветви деревьев и кустарников.
Не рекомендуется: замачивать семена.
2 августа. Благоприятный день. Луна в Весах
Огородникам: рекомендуется посев в теплицах семян огурцов, цветной капусты для осеннего выращивания.
Цветоводам: хороший день для посадки клубнелуковичных цветов и роз. Укоренение черенков.
Садоводам: рекомендуется посев сидератов, формирующая обрезка. Также садоводу разрешена посадка контейнерных деревьев.
Не рекомендуется: опрыскивать деревья.
3 августа. Благоприятный день. Луна в Весах
Огородникам: рекомендуется прищипка томатов, перца, баклажана для торможения роста. Огороднику можно начать уборку картофеля на хранение.
Цветоводам: благоприятный день для посадки всех видов цветов и укоренения черенков.
Садоводам: рекомендуется прищипка побегов, обрезка, окулировка. Подготовка посадочных ям для осенней посадки саженцев.
Не рекомендуется: опрыскивать деревья.
4 августа. Благоприятный день. Луна в Скорпионе
Огородникам: рекомендуется сбор семян, подкормка, полив, прищипывание. Посев сидератов.
Цветоводам: благоприятный день для посадки всех видов цветов и укоренения черенков.
Садоводам: рекомендуется подготовка участка для посадки малины.
Не рекомендуется: опрыскивать деревья.
5 августа. Нейтральный день. Луна в Скорпионе
Огородникам: рекомендуется посев салата, шпината, лука на перо.
Цветоводам: посадка любых цветов: однолетних, многолетних, клубнелуковичных, роз.
Садоводам: рекомендуется фосфорно-калийная подкормка. Стрижка газона. Садоводу разрешена посадка земляники.
Не рекомендуется: заниматься обрезкой, делением корней и клубнелуковиц.
6 августа. Благоприятный день. Луна в Стрельце
Огородникам: рекомендуется полив, подкормка органическими и минеральными удобрениями.
Цветоводам: хороший день для посадки однолетних и многолетних цветов.
Садоводам: рекомендуется посев сидератов.
Не рекомендуется: выкапывать картофель.
7 августа. Благоприятный день. Луна в Стрельце
Огородникам: рекомендуется посев на рассаду для теплицы кольраби, цветной капусты. Огороднику можно начать сбор семян.
Цветоводам: посадка клубнелуковичных, ампельных и вьющихся растений, укоренения черенков.
Садоводам: рекомендуется обрезка усов у земляники, сбор фруктов, ягод (хорошо хранятся).
Не рекомендуется: поливать растения.
8 августа. Благоприятный день. Луна в Козероге
Огородникам: рекомендуется рыхление, перекопка, окучивание, пасынкование, прополка.
Цветоводам: хороший день для посадки вьющихся растений.
Садоводам: рекомендуется посадка земляники, сбор плодов для замораживания, обрезка сухих ветвей, поросли, усов земляники.
Не рекомендуется: сеять салаты. Отложите прополку (сорняки пойдут в рост), окучивание.
9 августа. Благоприятный день. Луна в Козероге
Огородникам: рекомендуется посадка корнеплодов. Также огороднику можно посеять редис, дайкон, редьку, репу (раннеспелых сортов).
Цветоводам: благоприятное время для посадки и пересадки многолетников и клубнелуковичных цветов.
Садоводам: рекомендуется прищипка верхушек побегов для лучшего вызревания. Посадка контейнерных деревьев, кустарников также разрешена садоводу.
Не рекомендуется: работать с корнями растений.
10 августа. Благоприятный день. Луна в Водолее
Огородникам: рекомендуется корневая и некорневая подкормка растений. Уборка урожая на хранение и на семена.
Цветоводам: посадка, пересадка многолетних цветов.
Садоводам: рекомендуется окулировка семечковых деревьев.
Не рекомендуется: работать с корнями растений.
11 августа. Благоприятный день. Луна в Водолее
Огородникам: рекомендуется выкопка лука-батуна, шнитт для выгонки зелени. Уборка картофеля разрешена огороднику.
Цветоводам: облагораживаем цветники, альпийские горки и водоемы.
Садоводам: рекомендуется сбор урожая, формирование кроны, обрезка усов у земляники.
Не рекомендуется: сажать и пересаживать растения, поливать и подкармливать.
12 августа. Нейтральный день. Луна в Рыбах
Огородникам: рекомендуется заняться прополкой. Цветоводам: не рекомендуется работать с растениями.
Цветоводам: не рекомендуется работать с растениями.
Садоводам: рекомендуется сделать раскорчевку старых плодовых кустарников и деревьев.
Не рекомендуется: работать с растениями в полнолуние.
13 августа. Нейтральный день. Луна в Рыбах
Огородникам: рекомендуется посев редиса, дайкона, редьки. Огороднику можно посадить зелень: листовой салат, шпинат, лук.
Цветоводам: посадка любых цветов, но особенно клубнелуковичных. Укоренение черенков.
Садоводам: рекомендуется фосфорно-калийная подкормка, осмотр окулировок.
Не рекомендуется: обрезка и обработка сада.
14 августа. Благоприятный день. Луна в Овне
Огородникам: рекомендуется посев редиса в теплицу, пересадка саженцев спаржи на постоянное место.
Цветоводам: рекомендуется посадка луковичных.
Садоводам: рекомендуется посадка клубники, кустарников с закрытой корневой системой.
Не рекомендуется: обрезка и обработка сада.
15 августа. Нейтральный день. Луна в Овне
Огородникам: рекомендуется выкапывание картофеля, сбор семян и семенников. Уборка урожая на хранение.
Цветоводам: выкапываем георгины, просушиваем и убираем на хранение.
Садоводам: рекомендуется подкормка деревьев и кустарников. Также садоводу можно провести скашивание газона, вырезку поросли, обрезку.
Не рекомендуется: посевы, посадки, пересадка.
16 августа. Нейтральный день. Луна в Овне
Огородникам: рекомендуется рыхление сухой земли, прополка, прореживание всходов.
Цветоводам: боремся с сорной травой, рыхлим и мульчируем грунт вокруг растений.
Садоводам: рекомендуется опрыскивание сада, борьба с сорняками.
Не рекомендуется: обрезка и формирование, укоренение, пасынкование, поливы и подкормки.
17 августа. Благоприятный день. Луна в Тельце
Огородникам: рекомендуется посев листовых зеленных, редиса, редьки, дайкона. Посев семян выгоночных культур разрешены огороднику.
Цветоводам: удачное время для посадки клубнелуковичных и многолетних цветов.
Садоводам: рекомендуется посадка в грунт контейнерных растений, скашивание газона, удаление поросли, лишних ветвей.
Не рекомендуется: рыхлить землю в зоне корней, пересаживать растения.
18 августа. Благоприятный день. Луна в Тельце
Огородникам: рекомендуется сбор корнеплодов на хранение. Удачное время для полива и внесения удобрений.
Цветоводам: удачное время для посадки клубнелуковичных и многолетних цветов.
Садоводам: рекомендуется посадка кустарников с закрытой корневой системой, укоренение отводков, укоренение усов и посадка земляники.
Не рекомендуется: трогать корни растений.
19 августа. Нейтральный день. Луна в Близнецах
Огородникам: рекомендуется закладка компоста, борьба с сорняками. Удачное время у огородника для полива и внесения удобрений.
Цветоводам: благоприятный день для посадки многолетних и луковичных цветов.
Садоводам: рекомендуется посадка в грунт контейнерных растений, удаление поросли, лишних ветвей.
Не рекомендуется: рыхлить землю в зоне корней, пересаживать растения.
20 августа. Нейтральный день. Луна в Близнецах
Огородникам: рекомендуется выкопка картофеля, уборка на долгое хранение плодов и корнеплодов, включая картофель.
Цветоводам: хорошее время сажать цветы с ампельными или вьющимися побегами.
Садоводам: рекомендуется вырезка сухих и лишних побегов деревьев и кустарников.
Не рекомендуется: посадка и пересадка травянистых растений.
21 августа. Нейтральный день. Луна в Близнецах
Огородникам: рекомендуется прищипка для приостановки роста растений. Перекопка освободившихся грядок.
Цветоводам: хороший день для посадки клематисов и других вьющихся растений.
Садоводам: рекомендуется обрезка усов у земляники, очистка отставшей коры. Также садоводу разрешено скашивание травы. Не рекомендуется: посадка и пересадка травянистых растений.
21 августа. Нейтральный день. Луна в Близнецах
Огородникам: рекомендуется прищипка для приостановки роста растений. Перекопка освободившихся грядок.
Цветоводам: хороший день для посадки клематисов и других вьющихся растений.
Садоводам: рекомендуется обрезка усов у земляники, очистка отставшей коры. Также садоводу разрешено скашивание травы.
Не рекомендуется: посадка и пересадка травянистых растений.
22 августа. Нейтральный день. Луна в Раке
Огородникам: рекомендуется посадка холодостойких зеленых культур. Посев редиса, редьки, салата, шпината, укропа, разрешены огороднику.
Цветоводам: посадка однолетних и многолетних цветов.
Садоводам: рекомендуется посадка ягодных кустарников. Подкормка плодовых деревьев и ягодных кустарников органическими удобрениями тоже входит в перечень работ доступных сегодня садоводу.
Не рекомендуется: опрыскивать растения.
23 августа. Благоприятный день. Луна в Раке
Огородникам: рекомендуется сбор урожая овощей. Минеральная и органическая подкормка, полив.
Цветоводам: благоприятный день для посадки однолетних и многолетних цветов.
Садоводам: рекомендуется подготовка ям к осенней посадке саженцев. Благоприятны поливы и подкормки минеральные и органические.
Не рекомендуется: убирать плоды на хранение, выкапывать картофель и корнеплоды.
24 августа. Благоприятный день. Луна во Льве
Огородникам: рекомендуется борьба с вредителями, в том числе и с подземными. Закладка компоста.
Цветоводам: посадка клематисов, роз, многолетников, декоративных кустарников.
Садоводам: рекомендуется посадка кустарников, земляники, посев сидератов.
Не рекомендуется: выкапывать и убирать на хранение картофель и другие корнеплоды, т.к. они будут слишком водянистыми.
25 августа. Нейтральный день. Луна во Льве
Огородникам: рекомендуется выкопка картофеля, выкопка луковиц и клубней. Огороднику можно убрать на долгое хранение все культуры, включая корнеплоды.
Цветоводам: снимаем однолетние лианы с опор и компостируем.
Садоводам: рекомендуется скашивание газона, вырезка поросли, сухих ветвей, прополка.
Не рекомендуется: посевы и посадки, поливы и подкормки.
26 августа. Неблагоприятный день. Луна во Льве
Огородникам: рекомендуется заняться прополкой.
Цветоводам: не рекомендуется работать в саду.
Садоводам: рекомендуется сделать раскорчевку старых плодовых кустарников и деревьев.
Не рекомендуется: работать в саду. В период новолуния все растения бывают крайне уязвимы.
27 августа. Неблагоприятный день. Луна в Деве
Огородникам: рекомендуется заняться прополкой.
Цветоводам: не рекомендуется работать в саду.
Садоводам: рекомендуется сделать раскорчевку старых плодовых кустарников и деревьев.
Не рекомендуется: работать в саду. В период новолуния все растения бывают крайне уязвимы.
28 августа. Нейтральный день. Луна в Деве
Огородникам: рекомендуется заняться прополкой.
Цветоводам: не рекомендуется работать в саду.
Садоводам: рекомендуется сделать раскорчевку старых плодовых кустарников и деревьев.
Не рекомендуется: работать в саду. В период новолуния все растения бывают крайне уязвимы.
29 августа. Нейтральный день. Луна в Весах
Огородникам: рекомендуется сбор урожая на хранение, прищипка верхушек томатов, перца.
Цветоводам: благоприятный день для посадки, пересадки любых цветов, укоренения черенков.
Садоводам: рекомендуется срезать лишние ветви деревьев и кустарников.
Не рекомендуется: собирать на хранение фрукты и замачивать семена.
30 августа. Нейтральный день. Луна в Весах
Огородникам: рекомендуется посев быстрорастущих зеленых культур: (салат, кресс-салат, шпинат, кинза и др.) огурцов, кольраби, цветной капусты для выращивания в теплице.
Цветоводам: благоприятный день для посадки всех видов цветов и укоренения черенков.
Садоводам: рекомендуется посадка деревьев с закрытой корневой системой. Также садоводу разрешена посадка земляники.
Не рекомендуется: опрыскивать деревья.
31 августа. Нейтральный день. Луна в Скорпионе
Огородникам: рекомендуется уборка картофеля и других корнеплодов на хранение. Сбор семян, подкормка и полив, прищипка также разрешены огороднику.
Цветоводам: хорошие дни для посадки клубнелуковичных цветов и роз. Укоренение черенков.
Садоводам: рекомендуется формирующая обрезка деревьев, кустарников. Окулировка. Подготовка участка для посадки малины, кустарников.
Не рекомендуется: опрыскивать деревья.
Картофель — 2-4, 6, 9, 10, 17, 18, 23, 24, 30, 31
Лук на репку — 2-4, 6, 9, 10, 17, 18, 23, 24, 30, 31
Редис, редька, репа — 2-4, 6, 9, 10, 17, 18, 23, 24, 30, 31
Капуста цветная, кольраби — 1-10, 17, 18, 23, 24, 28-31
Зелень — 1-10, 17-24, 28-31
Однолетние — 10-16, 18, 19, 20.
Двулетние и многолетние — 10-16, 18, 19, 20.
Луковичные и клубневые — 5-7, 10, 11, 12, 15-17
Пересадка и пикировка растений — 1, 3-5, 7-11, 14, 15, 17-19, 21-3, 27, 30-31
Прополка и прореживание растений — 1-4 , 7, 8, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 25, 28-31
Внесение минеральных удобрений — 1-11, 28-31
Внесение органических удобрений — 13-26
Обрезка веток и побегов — 1, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 25, 28, 29
Посадка деревьев и кустарников — 1, 3-5, 7-11, 14, 15, 17-19, 21-23, 27 30-31
Заготовка семенного материала — 2, 6, 11, 12, 16, 23-26, 28, 29
Рыхление, окучивание, перекопка, культивация и другие работы возле корневой системы растений — 1-4 , 7, 8, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 25, 28-31
Фото: pixabay.com
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