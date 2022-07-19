Лунный посевной календарь садовода и огородника на август 2022

По данным сайта magasha.ru, всхожесть семян и урожайность во многом зависят от того, в какой фазе Луны проводился посев.

Существует ряд простых правил:

на растущей Луне высевают семена овощей с плодоносящей надземной частью, обрезают кусты;

на убывающей Луне высевают семена корнеплодов, пикируют рассаду;

время, когда нельзя ни сеять, ни пересаживать, ни вообще что-либо делать с растениями – полнолуние, новолуние, день до и день после новолуния.

Также прослеживается взаимосвязь между развитием растений и тем, где именно находилась Луна в день посева. Для удобства принято делить небо на 12 знаков Зодиака. Дни, когда Луна находится в знаках Рака, Скорпиона, Тельца и Рыб, благоприятны для любых садово-огородных работ. В то время, когда Луна проходит через созвездия Льва, Овна и Водолея, лучше ничего не сажать, не сеять, не обрезать и не пикировать.

Лунный посевной календарь садовода и огородника: растущая луна

1 августа. Благоприятный день Луна в Деве

Огородникам: рекомендуется прищипка верхушек томата, перца, баклажана для приостановки роста.

Цветоводам: посадка любых цветов, пересадка и деление многолетников. Укоренение черенков.

Садоводам: рекомендуется срезать лишние ветви деревьев и кустарников.

Не рекомендуется: замачивать семена.

2 августа. Благоприятный день. Луна в Весах

Огородникам: рекомендуется посев в теплицах семян огурцов, цветной капусты для осеннего выращивания.

Цветоводам: хороший день для посадки клубнелуковичных цветов и роз. Укоренение черенков.

Садоводам: рекомендуется посев сидератов, формирующая обрезка. Также садоводу разрешена посадка контейнерных деревьев.

Не рекомендуется: опрыскивать деревья.

3 августа. Благоприятный день. Луна в Весах

Огородникам: рекомендуется прищипка томатов, перца, баклажана для торможения роста. Огороднику можно начать уборку картофеля на хранение.

Цветоводам: благоприятный день для посадки всех видов цветов и укоренения черенков.

Садоводам: рекомендуется прищипка побегов, обрезка, окулировка. Подготовка посадочных ям для осенней посадки саженцев.

Не рекомендуется: опрыскивать деревья.

4 августа. Благоприятный день. Луна в Скорпионе

Огородникам: рекомендуется сбор семян, подкормка, полив, прищипывание. Посев сидератов.

Цветоводам: благоприятный день для посадки всех видов цветов и укоренения черенков.

Садоводам: рекомендуется подготовка участка для посадки малины.

Не рекомендуется: опрыскивать деревья.

5 августа. Нейтральный день. Луна в Скорпионе

Огородникам: рекомендуется посев салата, шпината, лука на перо.

Цветоводам: посадка любых цветов: однолетних, многолетних, клубнелуковичных, роз.

Садоводам: рекомендуется фосфорно-калийная подкормка. Стрижка газона. Садоводу разрешена посадка земляники.

Не рекомендуется: заниматься обрезкой, делением корней и клубнелуковиц.

6 августа. Благоприятный день. Луна в Стрельце

Огородникам: рекомендуется полив, подкормка органическими и минеральными удобрениями.

Цветоводам: хороший день для посадки однолетних и многолетних цветов.

Садоводам: рекомендуется посев сидератов.

Не рекомендуется: выкапывать картофель.

7 августа. Благоприятный день. Луна в Стрельце

Огородникам: рекомендуется посев на рассаду для теплицы кольраби, цветной капусты. Огороднику можно начать сбор семян.

Цветоводам: посадка клубнелуковичных, ампельных и вьющихся растений, укоренения черенков.

Садоводам: рекомендуется обрезка усов у земляники, сбор фруктов, ягод (хорошо хранятся).

Не рекомендуется: поливать растения.

8 августа. Благоприятный день. Луна в Козероге

Огородникам: рекомендуется рыхление, перекопка, окучивание, пасынкование, прополка.

Цветоводам: хороший день для посадки вьющихся растений.

Садоводам: рекомендуется посадка земляники, сбор плодов для замораживания, обрезка сухих ветвей, поросли, усов земляники.

Не рекомендуется: сеять салаты. Отложите прополку (сорняки пойдут в рост), окучивание.

9 августа. Благоприятный день. Луна в Козероге

Огородникам: рекомендуется посадка корнеплодов. Также огороднику можно посеять редис, дайкон, редьку, репу (раннеспелых сортов).

Цветоводам: благоприятное время для посадки и пересадки многолетников и клубнелуковичных цветов.

Садоводам: рекомендуется прищипка верхушек побегов для лучшего вызревания. Посадка контейнерных деревьев, кустарников также разрешена садоводу.

Не рекомендуется: работать с корнями растений.

10 августа. Благоприятный день. Луна в Водолее

Огородникам: рекомендуется корневая и некорневая подкормка растений. Уборка урожая на хранение и на семена.

Цветоводам: посадка, пересадка многолетних цветов.

Садоводам: рекомендуется окулировка семечковых деревьев.

Не рекомендуется: работать с корнями растений.

11 августа. Благоприятный день. Луна в Водолее

Огородникам: рекомендуется выкопка лука-батуна, шнитт для выгонки зелени. Уборка картофеля разрешена огороднику.

Цветоводам: облагораживаем цветники, альпийские горки и водоемы.

Садоводам: рекомендуется сбор урожая, формирование кроны, обрезка усов у земляники.

Не рекомендуется: сажать и пересаживать растения, поливать и подкармливать.

Лунный посевной календарь садовода и огородника: полнолуние

12 августа. Нейтральный день. Луна в Рыбах

Огородникам: рекомендуется заняться прополкой. Цветоводам: не рекомендуется работать с растениями.

Цветоводам: не рекомендуется работать с растениями.

Садоводам: рекомендуется сделать раскорчевку старых плодовых кустарников и деревьев.

Не рекомендуется: работать с растениями в полнолуние.

Лунный посевной календарь садовода и огородника: убывающая луна

13 августа. Нейтральный день. Луна в Рыбах

Огородникам: рекомендуется посев редиса, дайкона, редьки. Огороднику можно посадить зелень: листовой салат, шпинат, лук.

Цветоводам: посадка любых цветов, но особенно клубнелуковичных. Укоренение черенков.

Садоводам: рекомендуется фосфорно-калийная подкормка, осмотр окулировок.

Не рекомендуется: обрезка и обработка сада.

14 августа. Благоприятный день. Луна в Овне

Огородникам: рекомендуется посев редиса в теплицу, пересадка саженцев спаржи на постоянное место.

Цветоводам: рекомендуется посадка луковичных.

Садоводам: рекомендуется посадка клубники, кустарников с закрытой корневой системой.

Не рекомендуется: обрезка и обработка сада.

15 августа. Нейтральный день. Луна в Овне

Огородникам: рекомендуется выкапывание картофеля, сбор семян и семенников. Уборка урожая на хранение.

Цветоводам: выкапываем георгины, просушиваем и убираем на хранение.

Садоводам: рекомендуется подкормка деревьев и кустарников. Также садоводу можно провести скашивание газона, вырезку поросли, обрезку.

Не рекомендуется: посевы, посадки, пересадка.

16 августа. Нейтральный день. Луна в Овне

Огородникам: рекомендуется рыхление сухой земли, прополка, прореживание всходов.

Цветоводам: боремся с сорной травой, рыхлим и мульчируем грунт вокруг растений.

Садоводам: рекомендуется опрыскивание сада, борьба с сорняками.

Не рекомендуется: обрезка и формирование, укоренение, пасынкование, поливы и подкормки.

17 августа. Благоприятный день. Луна в Тельце

Огородникам: рекомендуется посев листовых зеленных, редиса, редьки, дайкона. Посев семян выгоночных культур разрешены огороднику.

Цветоводам: удачное время для посадки клубнелуковичных и многолетних цветов.

Садоводам: рекомендуется посадка в грунт контейнерных растений, скашивание газона, удаление поросли, лишних ветвей.

Не рекомендуется: рыхлить землю в зоне корней, пересаживать растения.

18 августа. Благоприятный день. Луна в Тельце

Огородникам: рекомендуется сбор корнеплодов на хранение. Удачное время для полива и внесения удобрений.

Цветоводам: удачное время для посадки клубнелуковичных и многолетних цветов.

Садоводам: рекомендуется посадка кустарников с закрытой корневой системой, укоренение отводков, укоренение усов и посадка земляники.

Не рекомендуется: трогать корни растений.

19 августа. Нейтральный день. Луна в Близнецах

Огородникам: рекомендуется закладка компоста, борьба с сорняками. Удачное время у огородника для полива и внесения удобрений.

Цветоводам: благоприятный день для посадки многолетних и луковичных цветов.

Садоводам: рекомендуется посадка в грунт контейнерных растений, удаление поросли, лишних ветвей.

Не рекомендуется: рыхлить землю в зоне корней, пересаживать растения.

20 августа. Нейтральный день. Луна в Близнецах

Огородникам: рекомендуется выкопка картофеля, уборка на долгое хранение плодов и корнеплодов, включая картофель.

Цветоводам: хорошее время сажать цветы с ампельными или вьющимися побегами.

Садоводам: рекомендуется вырезка сухих и лишних побегов деревьев и кустарников.

Не рекомендуется: посадка и пересадка травянистых растений.

21 августа. Нейтральный день. Луна в Близнецах

Огородникам: рекомендуется прищипка для приостановки роста растений. Перекопка освободившихся грядок.

Цветоводам: хороший день для посадки клематисов и других вьющихся растений.

Садоводам: рекомендуется обрезка усов у земляники, очистка отставшей коры. Также садоводу разрешено скашивание травы. Не рекомендуется: посадка и пересадка травянистых растений.

21 августа. Нейтральный день. Луна в Близнецах

Огородникам: рекомендуется прищипка для приостановки роста растений. Перекопка освободившихся грядок.

Цветоводам: хороший день для посадки клематисов и других вьющихся растений.

Садоводам: рекомендуется обрезка усов у земляники, очистка отставшей коры. Также садоводу разрешено скашивание травы.

Не рекомендуется: посадка и пересадка травянистых растений.

22 августа. Нейтральный день. Луна в Раке

Огородникам: рекомендуется посадка холодостойких зеленых культур. Посев редиса, редьки, салата, шпината, укропа, разрешены огороднику.

Цветоводам: посадка однолетних и многолетних цветов.

Садоводам: рекомендуется посадка ягодных кустарников. Подкормка плодовых деревьев и ягодных кустарников органическими удобрениями тоже входит в перечень работ доступных сегодня садоводу.

Не рекомендуется: опрыскивать растения.

23 августа. Благоприятный день. Луна в Раке

Огородникам: рекомендуется сбор урожая овощей. Минеральная и органическая подкормка, полив.

Цветоводам: благоприятный день для посадки однолетних и многолетних цветов.

Садоводам: рекомендуется подготовка ям к осенней посадке саженцев. Благоприятны поливы и подкормки минеральные и органические.

Не рекомендуется: убирать плоды на хранение, выкапывать картофель и корнеплоды.

24 августа. Благоприятный день. Луна во Льве

Огородникам: рекомендуется борьба с вредителями, в том числе и с подземными. Закладка компоста.

Цветоводам: посадка клематисов, роз, многолетников, декоративных кустарников.

Садоводам: рекомендуется посадка кустарников, земляники, посев сидератов.

Не рекомендуется: выкапывать и убирать на хранение картофель и другие корнеплоды, т.к. они будут слишком водянистыми.

25 августа. Нейтральный день. Луна во Льве

Огородникам: рекомендуется выкопка картофеля, выкопка луковиц и клубней. Огороднику можно убрать на долгое хранение все культуры, включая корнеплоды.

Цветоводам: снимаем однолетние лианы с опор и компостируем.

Садоводам: рекомендуется скашивание газона, вырезка поросли, сухих ветвей, прополка.

Не рекомендуется: посевы и посадки, поливы и подкормки.

26 августа. Неблагоприятный день. Луна во Льве

Огородникам: рекомендуется заняться прополкой.

Цветоводам: не рекомендуется работать в саду.

Садоводам: рекомендуется сделать раскорчевку старых плодовых кустарников и деревьев.

Не рекомендуется: работать в саду. В период новолуния все растения бывают крайне уязвимы.

Лунный посевной календарь садовода и огородника: новолуние

27 августа. Неблагоприятный день. Луна в Деве

Огородникам: рекомендуется заняться прополкой.

Цветоводам: не рекомендуется работать в саду.

Садоводам: рекомендуется сделать раскорчевку старых плодовых кустарников и деревьев.

Не рекомендуется: работать в саду. В период новолуния все растения бывают крайне уязвимы.

Лунный посевной календарь садовода и огородника: растущая луна

28 августа. Нейтральный день. Луна в Деве

Огородникам: рекомендуется заняться прополкой.

Цветоводам: не рекомендуется работать в саду.

Садоводам: рекомендуется сделать раскорчевку старых плодовых кустарников и деревьев.

Не рекомендуется: работать в саду. В период новолуния все растения бывают крайне уязвимы.

29 августа. Нейтральный день. Луна в Весах

Огородникам: рекомендуется сбор урожая на хранение, прищипка верхушек томатов, перца.

Цветоводам: благоприятный день для посадки, пересадки любых цветов, укоренения черенков.

Садоводам: рекомендуется срезать лишние ветви деревьев и кустарников.

Не рекомендуется: собирать на хранение фрукты и замачивать семена.

30 августа. Нейтральный день. Луна в Весах

Огородникам: рекомендуется посев быстрорастущих зеленых культур: (салат, кресс-салат, шпинат, кинза и др.) огурцов, кольраби, цветной капусты для выращивания в теплице.

Цветоводам: благоприятный день для посадки всех видов цветов и укоренения черенков.

Садоводам: рекомендуется посадка деревьев с закрытой корневой системой. Также садоводу разрешена посадка земляники.

Не рекомендуется: опрыскивать деревья.

31 августа. Нейтральный день. Луна в Скорпионе

Огородникам: рекомендуется уборка картофеля и других корнеплодов на хранение. Сбор семян, подкормка и полив, прищипка также разрешены огороднику.

Цветоводам: хорошие дни для посадки клубнелуковичных цветов и роз. Укоренение черенков.

Садоводам: рекомендуется формирующая обрезка деревьев, кустарников. Окулировка. Подготовка участка для посадки малины, кустарников.

Не рекомендуется: опрыскивать деревья.

Благоприятные дни для посадки в августе 2022

Картофель — 2-4, 6, 9, 10, 17, 18, 23, 24, 30, 31

Лук на репку — 2-4, 6, 9, 10, 17, 18, 23, 24, 30, 31

Редис, редька, репа — 2-4, 6, 9, 10, 17, 18, 23, 24, 30, 31

Капуста цветная, кольраби — 1-10, 17, 18, 23, 24, 28-31

Зелень — 1-10, 17-24, 28-31

Благоприятные дни для посадки и посева цветов в августе 2022

Однолетние — 10-16, 18, 19, 20.

Двулетние и многолетние — 10-16, 18, 19, 20.

Луковичные и клубневые — 5-7, 10, 11, 12, 15-17

Благоприятные дни для садовых работ в августе 2022

Пересадка и пикировка растений — 1, 3-5, 7-11, 14, 15, 17-19, 21-3, 27, 30-31

Прополка и прореживание растений — 1-4 , 7, 8, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 25, 28-31

Внесение минеральных удобрений — 1-11, 28-31

Внесение органических удобрений — 13-26

Обрезка веток и побегов — 1, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 25, 28, 29

Посадка деревьев и кустарников — 1, 3-5, 7-11, 14, 15, 17-19, 21-23, 27 30-31

Заготовка семенного материала — 2, 6, 11, 12, 16, 23-26, 28, 29

Рыхление, окучивание, перекопка, культивация и другие работы возле корневой системы растений — 1-4 , 7, 8, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 25, 28-31