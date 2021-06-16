Куйбышевская компания поставила рыбную продукцию в Нидерланды

Куйбышевская компания ООО «ФИШ МЭН» начала поставку рыбы и полуфабрикатов в Нидерланды. По словам директора филиала организации Евгения Шихалева, сейчас идет завершающий этап сертификации продукции в Морском попечительском совете (MSC), что позволит повысить ее конкурентоспособность и увеличить объем экспортных продаж.

— Это очень важный этап в нашей деятельности, который доказывает позицию нашей компании: эффективно вести рыбный промысел на озере Чаны, соблюдая все требования российского и международного законодательства, сводя к минимуму вред, причиняемый экосистеме озера, — заметил Евгений Шихалев.

В России продукция компании уже давно пользуется спросом в Новосибирской, Омской, Томской областях и Республике Татарстан.

Проект реализуется в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также «Международная кооперация и экспорт» при взаимодействии с региональным Центром поддержки экспорта.