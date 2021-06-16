На Ивана Шмидта возложили персональную ответственность за масштабные стройки

Губернатор Новосибирской области подписал распоряжение (№332-рк), устанавливающее распределение обязанностей в министерстве строительства Новосибирской области. За строительство масштабных объектов в регионе с 16 июня персональную ответственность несет министр строительства региона Иван Шмидт, текущей работой министерства руководит заместитель министра Алексей Колмаков, сообщила пресс-служба правительства.

Распоряжение подписано для усиления персональной ответственности руководства регионального минстроя за решение вопросов, связанных со строительством масштабных объектов, контролем за качеством исполнения строительных работ, соблюдением необходимых сроков, подчеркивается в сообщении. Решение главы региона связано с большим объемом работ по данному направлению и необходимостью эффективного распределения обязанностей по руководству министерством строительства региона. При этом документ не подразумевает изменения в должностях руководства министерства строительства Новосибирской области.

На Иван Шмидта возлагается персональная ответственность за решение вопросов, связанных со строительством Многофункциональной ледовой арены по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске с прилегающими инфраструктурными объектами, ЦКП «Сибирский кольцевой источник фотонов», кампуса мирового уровня федерального ГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет», Федерального детского реабилитационного центра на 300 коек Министерства здравоохранения РФ, инфраструктурных объектов, прилегающих к Региональному центру волейбола.

Алексей Колмаков наделяется полномочиями, предусмотренными пунктом 35 положения о министерстве строительства Новосибирской области, за исключением полномочий в отношении объектов, указанных выше.