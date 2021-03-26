Курортный сбор предложили распространить на всю Россию

Минэкономразвития РФ предлагает разрешить всем регионам вводить у себя курортный сбор. Сейчас он действует только в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях в пилотном режиме. Ведомство считает эксперимент успешным. Участники туристического рынка отмечают, что дополнительные сборы раздражают россиян и отнимают много времени при оформлении. При этом для крупных туристических регионов это не такие большие деньги, считают они.

—Учитывая положительные промежуточные итоги проведения эксперимента, Минэкономразвития России считает целесообразным после завершения на территории РФ ограничительных и иных мероприятий, связанных с распространением COVID-19, рассмотреть вопрос о наделении всех субъектов Российской Федерации правом на введение курортного сбора на своей территории», — приводит «РИА Новости» слова из сообщения министерства.

Регионы будут сами принимать решение о введении сбора, а также устанавливать его размер, льготы и другие параметры.

— Данное предложение в правительство России планируется направить в рамках ежегодного отчета о ходе и результатах проведения эксперимента, — отметила пресс-служба ведомства.

Конкретная дата не сообщается.

Накануне пресс-служба Минэкономики сообщила, что регионы, участвующие в эксперименте по взиманию курортного сбора, собрали более 1,1 млрд руб. с момента его старта в 2018 году.