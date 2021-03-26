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ЭЛСИБ приступил к модернизации оборудования двух ГРЭС СГК — Назаровской и Рефтинской

  • 26/03/2021, 12:15
На производственных площадках новосибирского завода ЭЛСИБ (входит в СГК) идет изготовление продукции для двух предприятий энергокомпании — нового турбогенератора для Назаровской ГРЭС и ротора для модернизации генератора Рефтинской ГРЭС.

Оборудование планируют отправить на станции летом этого года.

В начале марта на производственных площадках новосибирского завода ЭЛСИБ началось изготовление нового турбогенератора для Назаровской ГРЭС и ротора для модернизации генератора Рефтинской ГРЭС.

Сейчас на площадке главного корпуса завода в работе находятся детали ТВФ-165В-2УЗ — турбогенератора с водородным охлаждением для Назаровской ГРЭС. Эта машина заменит работающий генератор ТВВ-165 на блоке №3.

Вес готового статора новой машины — 170 тонн, а ротора — 45 тонна. Новый генератор отличается повышенным классом изоляции «F», то есть выдерживает температуру нагрева внутри статора и ротора до 150 градусов.

На одной из производственных площадок завода — участке механической обработки — протачивают вал ротора турбогенератора ТВМ-500 для Рефтинской ГРЭС. Его длина — почти 13 метров, вес — 45 тонн, но после сборки вес готового узла составит почти 60 тонн. В отличие от машины для Назаровской ГРЭС, на станцию в Рефтинский отправят только ротор, весь турбогенератор менять не будут. Новый ротор заменит аналогичный элемент турбогенератора ТВМ-500 на блоке №10.

ТВМ-500 — турбогенератор с водомасляным охлаждением и мощностью 500 МВт. Условно мощности этого генератора хватит, чтобы обеспечить электричеством 5000 жилых домов. Машины такой мощности и типа охлаждения наиболее распространены на российских электростанциях, так как имеют КПД 98,95% и достаточно небольшие размеры. А водомасляная система охлаждения способствует снижению потерь на вентиляцию, в отличие от машин, в которых в качестве охлаждающей среды используется водород.

По предварительной информации, оборудование для Назаровской и Рефтинской ГРЭС отправится на станции летом 2021 года.

На Рефтинской ГРЭС работают 6 турбогенераторов ТГВ-300-2УЗ, 2 генератора с водородным охлаждением ТВВ-500-2МУЗ и 2 водомасляных турбогенератора ТВМ-500 и ТВМ-500-2УЗ.

На Назаровской ГРЭС в части генераторов установлены:

  • блоки 1 и 5 — турбогенераторы ТВФ 165-2 с водородным охлаждением;
  • блоки 2, 3, 6 — турбогенераторы ТВВ 165-2 с водо-водородным охлаждением;
  • блок 4 — турбогенераторы ТВВ 160-2 с водо-водородным охлаждением;
  • блок 7 — турбогенератор ТГВ-500-2 мощностью 500 МВт, имеющий водо-водородное охлаждение.

Фото с сайта СГК

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Регионы: Новосибирск

Теги : тепло СГК долг


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