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Ипотека в Новосибирской области снизилась на 4 %

Ипотека в Новосибирской области снизилась на 4 %

13/03/2019, 18:58
За два месяца количество внесенных в ЕГРН записей об ипотеке составило 9,7 тысячи.
«Ситилинк» расширяет ассортимент за счет «Холодильник.Ру»

«Ситилинк» расширяет ассортимент за счет «Холодильник.Ру»

13/03/2019, 18:00
В пятилетней перспективе «Ситилинк» планирует запустить сотрудничество по аналогичной схеме ещё с 10 крупными реселлерами и дистрибьюторами.
Область получит 4,7 млрд руб на расселение ветхого жилья

Область получит 4,7 млрд руб на расселение ветхого жилья

13/03/2019, 17:46
До 2024 года власти региона намерены расселить минимум 108 тыс кв метров аварийного жилья.
Новосибирская область получит более 5 млрд рублей на благоустройство территорий

Новосибирская область получит более 5 млрд рублей на благоустройство территорий

13/03/2019, 17:44
Средства пойдут на реализацию национального проекта «Жильё и городская среда».
ERGO застраховала Центр муниципального имущества в Новосибирске на 2,2 млрд рублей

ERGO застраховала Центр муниципального имущества в Новосибирске на 2,2 млрд рублей

13/03/2019, 17:18
Всего застрахованы 262 объекта общей площадью почти 50 000 квадратных метров.
Модернизацию теплосетей в Черепаново упаковывают в концессию

Модернизацию теплосетей в Черепаново упаковывают в концессию

13/03/2019, 17:11
Область рассчитывает получить на проект субсидию из Федерального фонда модернизации ЖКХ.
В Новосибирске составлен рейтинг устойчивости застройщиков Новосибирска

В Новосибирске составлен рейтинг устойчивости застройщиков

13/03/2019, 16:53
Безусловным лидером Рейтинга устойчивости является компания ВИРА-Строй.
15 марта в Академпарке начнет работу акселерационная программа А:СТАРТ

15 марта в Академпарке начнет работу акселерационная программа А:СТАРТ

13/03/2019, 16:42
В этом году бизнес-ускоритель пройдет формате двух интенсивных образовательных блоков.
Объекты водоснабжения и водоотведения Маслянино предложили концессионеру

Объекты водоснабжения и водоотведения Маслянино предложили инвестору

13/03/2019, 16:14
Инвестор должен будет вложить в модернизацию почти 500 млн рублей.
На ЭПМ-НовЭЗ начались работы по установке немецкого смесительного комплекса EIRICH

На ЭПМ-НовЭЗ начались работы по установке немецкого смесительного комплекса EIRICH

13/03/2019, 15:57
Ввод нового оборудования в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2019 года.

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13/03/2019, 17:11

В Новосибирске составлен рейтинг устойчивости застройщиков

13/03/2019, 16:53

15 марта в Академпарке начнет работу акселерационная программа А:СТАРТ

13/03/2019, 16:42

Объекты водоснабжения и водоотведения Маслянино предложили инвестору

13/03/2019, 16:14

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