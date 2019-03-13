Новосибирская область получит более 5 млрд рублей на благоустройство территорий

Новосибирской области до 2024 года будет направлено более 5 млрд рублей на реализацию мероприятий в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— С этого года федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» приобрёл новый статус, он вошёл в состав национального проекта «Жильё и городская среда». За весь период реализации нацпроекта, до 2024 года, в регионе планируется благоустроить 810 дворовых территорий многоквартирных домов (МКД) и 514 общественных пространств – всего 1324 объекта. В 2019 году на благоустройство территорий региона будет направлено более 885 млн рублей. На территории 59 поселений области будут благоустроены 133 дворовые территории МКД и 42 общественных пространства, — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

Министр подчеркнул, что в 2019 году особенностью реализации проекта станет ужесточение требований к проектным решениям благоустройства территорий – теперь они подлежат обязательной государственной экспертизе. Это позволит повысить качество проектов и привести их в строгое соответствие с нормативами.

В числе других изменений – активизация участия граждан в реализации проектов благоустройства территорий, внедрение более удобной заочной формы ежегодного голосования среди жителей по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ. Напомним, что голосование проводят муниципальные образования с численностью населения свыше 20 тысяч человек. В Новосибирской области это 10 муниципалитетов: города Новосибирск, Бердск, Искитим, Обь, Барабинск, Карасук, Куйбышев, Татарск, Тогучин, Краснообск. Министр напомнил, что реализация федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» ведётся в Новосибирской области с 2017 года. За прошедший период благоустроено 75 общественных пространств и 363 придомовые территории, на эти цели направлено более 1,3 млрд рублей.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области