 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Новосибирская область получит более 5 млрд рублей на благоустройство территорий

Средства пойдут на реализацию национального проекта «Жильё и городская среда».
  • 13/03/2019, 17:44
Новосибирская область получит более 5 млрд рублей на благоустройство территорий

Новосибирской области до 2024 года будет направлено более 5 млрд рублей на реализацию мероприятий в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— С этого года федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» приобрёл новый статус, он вошёл в состав национального проекта «Жильё и городская среда». За весь период реализации нацпроекта, до 2024 года, в регионе планируется благоустроить 810 дворовых территорий многоквартирных домов (МКД) и 514 общественных пространств – всего 1324 объекта. В 2019 году на благоустройство территорий региона будет направлено более 885 млн рублей. На территории 59 поселений области будут благоустроены 133 дворовые территории МКД и 42 общественных пространства, — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

Министр подчеркнул, что в 2019 году особенностью реализации проекта станет ужесточение требований к проектным решениям благоустройства территорий – теперь они подлежат обязательной государственной экспертизе. Это позволит повысить качество проектов и привести их в строгое соответствие с нормативами.

В числе других изменений – активизация участия граждан в реализации проектов благоустройства территорий, внедрение более удобной заочной формы ежегодного голосования среди жителей по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ. Напомним, что голосование проводят муниципальные образования с численностью населения свыше 20 тысяч человек. В Новосибирской области это 10 муниципалитетов: города Новосибирск, Бердск, Искитим, Обь, Барабинск, Карасук, Куйбышев, Татарск, Тогучин, Краснообск. Министр напомнил, что реализация федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» ведётся в Новосибирской области с 2017 года. За прошедший период благоустроено 75 общественных пространств и 363 придомовые территории, на эти цели направлено более 1,3 млрд рублей.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Популярное с сайта

В Новосибирске составлен рейтинг устойчивости застройщиков Новосибирска

В Новосибирске составлен рейтинг устойчивости застройщиков

13/03/2019, 16:53
Безусловным лидером Рейтинга устойчивости является компания ВИРА-Строй.
15 марта в Академпарке начнет работу акселерационная программа А:СТАРТ

15 марта в Академпарке начнет работу акселерационная программа А:СТАРТ

13/03/2019, 16:42
В этом году бизнес-ускоритель пройдет формате двух интенсивных образовательных блоков.
Объекты водоснабжения и водоотведения Маслянино предложили концессионеру

Объекты водоснабжения и водоотведения Маслянино предложили инвестору

13/03/2019, 16:14
Инвестор должен будет вложить в модернизацию почти 500 млн рублей.

Актуальный разговор

кондитерская «Семьи Воробец»

80% заказов через сарафанное радио

Все материалы
Новости

Ипотека в Новосибирской области снизилась на 4 %

13/03/2019, 18:58

«Ситилинк» расширяет ассортимент за счет «Холодильник.Ру»

13/03/2019, 18:00

Область получит 4,7 млрд руб на расселение ветхого жилья

13/03/2019, 17:46

LADA уступила лидерство в продажах новых машин в Новосибирской области

13/03/2019, 17:20

Модернизацию теплосетей в Черепаново упаковывают в концессию

13/03/2019, 17:11

В Новосибирске составлен рейтинг устойчивости застройщиков

13/03/2019, 16:53

15 марта в Академпарке начнет работу акселерационная программа А:СТАРТ

13/03/2019, 16:42

Объекты водоснабжения и водоотведения Маслянино предложили инвестору

13/03/2019, 16:14

На ЭПМ-НовЭЗ начались работы по установке немецкого смесительного комплекса EIRICH

13/03/2019, 15:57

На финансовом рынке Сибири в 2018 году выявлено свыше 160 нелегальных кредиторов

13/03/2019, 14:22

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Март 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска