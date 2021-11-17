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Лазер против варикоза с максимальной выгодой до конца ноября

  • 17/11/2021, 14:25
Новости компаний
Варикозная болезнь — очень распространенная проблема сердечно-сосудистой системы, в той или иной степени она может проявиться у 75% населения планеты. Однако современная медицина обладает щадящими методами борьбы с этим недугом.

Начать следует с выбора медицинского учреждения и хорошего врача, поэтому корреспондент Infopro54.ru обратился в ООО «Санаторий Парус-Резорт» (PARUS medical resort & SPA). Это не только курорт, но и медицинский центр.  О том, что и как делать с расширенными венами, рассказал Константин Козырь, хирург-флеболог, автор пяти запатентованных изобретений в области малоинвазивной сосудистой хирургии.

— Это наследственное заболевание, которое может проявить себя в любой момент, — поясняет Константин Козырь. — Его появление и степень выраженности зависит от многих факторов. Неблагоприятны малая подвижность, сидячая работа (у водителей и офисных служащих) или труд, когда приходится весь день проводить на ногах без возможности отдыха. Также триггером может послужить беременность, прием гормональных препаратов, постоянное ношение обуви на высоком каблуке, сахарный диабет, хронические запоры и даже ношение тесного белья.

Варикозное расширение вен возникает, как правило, на ногах, реже на руках. На самом же деле оно может возникнуть в любом месте, где есть вены. Но поскольку на ногах сосуды находятся близко к коже и не имеют мышечной поддержки, могут растягиваться, деформироваться и увеличиваться в диаметре, то и их изменения более заметны.

Наиболее частые проявления варикоза — это тяжесть в ногах, отеки и судороги в ночное время. Дискомфорт и болезненность заставляют людей обращаться к врачу. Расширение поверхностных вен — это косметическая проблема, но и с ней можно справиться с помощью современных медицинских технологий. Самым опасным осложнением варикоза является трофическая язва, она однозначно требует хирургического лечения.

— По новым рекомендациям, для постановки диагноза достаточно провести визуальный осмотр нижних конечностей, — говорит Константин Козырь. — Но иногда нам помогает и ультразвуковое исследование, оно рекомендовано пациентам, у которых вен не видно, допустим, из-за полноты, но есть симптомы: тяжесть, судороги.

Кабинет хирурга в «Парусе» оснащен всем необходимым современным оборудованием, а методика требует ювелирной точности.

— Операция малоинвазивная. Для ее выполнения используется специальная лазерная установка. Контроль манипуляций проводится ультразвуковым аппаратом. Операция выполняется под местной анестезией через прокол, — поясняет хирург-флеболог.

По его словам, при такой операции пациент чувствует только прокол, иногда тянущие ощущения в паховой области. Болезненных ощущений нет, а процесс может длиться от 15 до 75 минут — в зависимости от масштабов поражения. Реабилитация после операции не требуется. После процедуры врач даст рекомендации по режиму и ношению компрессионных чулок.

Если же пациента беспокоят только сосудистые звездочки, то возможно выполнение склерозирования. Косметический эффект операции отличный, однако, как и любые вмешательства, ее нужно выполнять только при наличии показаний. На консультации врача-флеболога будут определены показания и противопоказания к проведению данных малоинвазивных манипуляций.

Только до конца ноября 2021 года процедура эндовазальной лазерной коагуляции вен нижних конечностей (одна конечность) — всего за 20 тысяч рублей!

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Рубрики : Медицина

Регионы: Новосибирская область

Теги : склерозирование санаторий Константин Козырь Варикозная болезнь


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