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У семи нянек дитя без глаза. Ситуация с нестационарными объектами в Новосибирске

  • 17/11/2021, 14:00
Автор:
Новости Новосибирска
Ответственных прописано много, но на выходе — неразбериха, из-за которой город теряет деньги.

Контрольно-счетная палата Новосибирска представила результаты проверки деятельности городских властей в 2019-2020 годах в отношении незаконно установленных нестационарных объектов. Как поясняет аудитор КСП Сергей Хатеев, речь идет не только о торговых объектах, о которых уже было сломано немало копий, а обо всех объектах в целом.

Сложившаяся система демонтажа нестационарных объектов не позволяет вычленить из общего объема мероприятий объемы финансирования, направленные на нестационарные торговые объекты, поясняет аудитор. Вопрос рассмотрен с учетом демонтажа всех нестационарных объектов.

Как следует из доклада Хатеева на заседании постоянной комиссии горсовета Новосибирска по контролю за работой органов исполнительной власти, ситуацию с решением судьбы незаконных нестационарных объектов можно охарактеризовать известной пословицей про семерых нянек и безглазое дитя. В роли «нянек» выступают такие подразделения городской власти, как департамент земельных и имущественных отношений, департамент промышленности, инноваций и предпринимательства, департамент строительства и архитектуры, департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, департамент связи и информатизации, а также администрации района, Городской центр наружной рекламы (ЦНР), Городской центр организации дорожного движения (ГЦОДД) и МУП «Сибирское гостеприимство». По словам аудитора, такое количество задействованных структур приводит к размыванию ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, в результате чего не только становится непросто найти «крайнего», но и появляются более серьезные проблемы для города в целом, в том числе и финансовые.

По всем объектам установлен факт неэффективности использования бюджетных средств, выполнение работ без учета возможных рисков дополнительных расходов бюджета, сообщает Хатеев. Установлен факт оплаты работ по завышению. Также произведена оплата за невыполненный объем работ и оказанных услуг. В результате применения завышенной информации по площади мест хранения нестационарных объектов муниципальное задание в 2018-2020 годах утверждалось с нарушением постановления «О порядке оказания муниципальных услуг». Это привело к излишнему выделению ГЦОДД субсидий в 2019-2020 годах на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в размере 3,5 млн рублей.

Еще один из примеров, приведенных аудитором, связан с реализацией объекта по цене ниже рыночной, из-за чего в городской бюджет по линии одной из ответственных структур бюджет недополучил около 1,3 млн рублей.

По итогам проверки в целом КСП отмечает недостаточную скоординированность решений при перемещении демонтированных объектов на места хранений, обеспечение их сохранности, своевременное оформление объектов в муниципальную собственность или реализацию при невозможности другого использования. Кроме того, по мнению проверяющих, затягивания решения вопросов о передаче нестационарных объектов в муниципальную собственность приводит к захламлению мест хранения, необходимости содержать под эти объекты земельные участки за счет средств муниципального бюджета.

Палатой рекомендовано усилить взаимодействие между структурными подразделениями мэрии на всех этапах работ, связанных с данными объектами, говорит Хатеев. Также палата обращает внимание на проблемы правового регулирования вопроса, связанного с размещением и демонтажем объектов. Необходим порядок методик расчета затрат по демонтажу, что позволит достоверно рассчитать суммы расходов, которые необходимо оплатить владельцу для возмещения расходов бюджета. Необходим порядок реализации объектов, который позволит сократить их количество на хранении, сократить расходы бюджета, получить дополнительные доходы от реализации.

Своим видением ситуации с контролем над объектами поделились и депутаты горсовета.

Я уже более полугода пытаюсь снести объект в центре, рассказывает депутат Ростислав Антонов (независимый). Вынесено решение, но говорят: непонятно, когда мы это снесем. Что нужно, чтобы объекты сносились сразу после вынесения решения, а не через несколько лет?

Как поясняют в мэрии, таких проволочек нет, в среднем демонтируются по 2 объекта в день за исключением случаев, когда по масштабу объекта работы по его демонтажу можно приравнять к работам на объекте капитальном. Но и в этом направлении подразделения исполнительной власти предпринимают ряд мер.

Есть претензии, на которые мы уже среагировали, говорит начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин. Есть постановление, касающееся демонтажа крупных объектов, которые нельзя поставить в кузов и вывезти. Другого варианта, кроме разрушения, нет. Пройдет ОРВ, будет вынесено на сессию Совета депутатов. Сейчас практически 2 объекта в день демонтируют. Это очень неплохой результат. Были некоторые нюансы, когда у нас в ночное время не принимали. Но сейчас эти вопросы решены.

Еще один аспект нестационарно-объектного бардака отмечает депутат Александр Бурмистров (КПРФ).

У нас есть у ГЦОДД специальная площадка, напоминает депутат. А зачем-то ГЦ НР увозит к себе куда-то демонтированные рекламные щиты. С чем организационно это связано? Почему, если есть специальное учреждение, свозится не туда?

Напомним, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть 16 ноября объявил месячный мораторий на установку нестационарных объектов. За этот срок профильные подразделения должны будут провести мониторинг их работы.

По информации мэрии, в данный момент решение о демонтаже принято в отношении 331 нестационарного объекта. Бюджет, заложенный на их снос в 2021 году, составил 1,9 млн рублей. За текущий год уже были демонтированы 373 объекта, в 2020 году 300.

Фото: pixabay.com автор: schauhi

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : НТО нестационарные торговые объекты КСП бизнес


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