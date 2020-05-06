Ледовая арена будет сдана по графику

Сроки окончания работ по строительству многофункциональной ледовой арены по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске не переносятся, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Сегодня подрядчик работает в графике, идёт заливка фундаментной плиты – осталось завершить 4-й сектор этой плиты. Ходом работ я удовлетворён. Из-за особенностей технологического процесса при заливке бетона (он должен быть непрерывным) на этом объекте производство работ не прекращалось ни на один день – даже в период действия Указа Президента эта организация подходила под критерий непрерывно действующей. Нет задержек в поставках материалов и комплектующих для стройки. Очень важным было своевременное решение о возобновлении с 13 апреля работы наших промышленных предприятий – это означает, что не разорвались производственные кооперационные связи и этот важный объект не пострадал. Он особенно важен именно сейчас, когда экономика не только Новосибирской области, но и других регионов переживает не лучшие времена. Именно сейчас важно обеспечить работой и наших строителей и промышленников, и соседей, участвующих в обеспечении этой стройки, — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Также Губернатор проконтролировал реализацию профилактических мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории строительных площадок, ведущих свою деятельность в период пандемии.

С учётом сроков проведения чемпионата мира, ввод в эксплуатацию многофункциональной ледовой арены, объектов инфраструктуры и благоустройства территории запланирован не позднее 30.06.2022 года.

Отмечается, что сегодня работы развёрнуты на всех объектах, которые будут введены в эксплуатацию вместе с ледовой ареной: производственные работы на автодорогах и развязке на площади Лыщинского, строительство станции метрополитена «Спортивная», начались строительно-монтажные работы по устройству очистных сооружений и ливневой канализации. Идёт прокладка пешеходного перехода, запланировано благоустройство прилегающей территории с организацией набережной и лесопарковой рекреационной зоны.

Лимиты финансирования на 2020 год составляют 3 294 678,90 тыс. рублей, из них из федерального бюджета – 1 404 000,00 тыс. рублей, из областного бюджета – 1 890 678,90 тыс. рублей. Общая сметная стоимость строительства оценивается в 10 с половиной миллиардов рублей.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области