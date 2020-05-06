Педагоги региона высоко оценивают свою готовность к переходу на дистанционное обучение

Педагоги Новосибирской области после перехода на дистанционное обучение стали активнее использовать образовательные платформы и сервисы видеоконференций, положительно оценивают собственный уровень технологической и методической подготовки, и уверены, что электронных образовательных технологий достаточно для качественного преподавания предметов и достижения целей обучения. Таковы результаты первого регионального опроса педагогов о переходе на дистанционное обучение, проведенного специалистами Новосибирского городского открытого колледжа совместно с Институтом образования Высшей школы экономики в апреле 2020 года, сообщили в пресс-службе колледжа.

По результатам опроса, после перехода на дистанционное обучение, наибольший рост популярности – у образовательных платформ (РЭШ, ЯКласс и другие) – ими стали пользоваться 51% педагогов против 28% до марта 2020 года, а также у сервисов видеолекций и конференций – 64% пользователей против 16% месяцем ранее.

— Педагоги в целом высоко оценивают свою техническую и методическую готовность к переходу на дистанционное обучение. Так, на вопрос о технической обеспеченности перехода на дистанционное обучение «в основном обеспечен» и «достаточно обеспечен» ответили 77,8 % опрошенных. Более 85% полагают, что их компьютерной грамотности «в основном достаточно» или «совершенно достаточно» для использования инструментов электронного обучения. И только 16,3% опрошенных полагают, что их методических компетенций недостаточно для перехода на дистанционное обучение, — отмечают специалисты.

Готовность своих учащихся и студентов к переходу на дистанционное обучение педагоги оценивают скромнее.

— Только 47% учащихся (по мнению педагогов) оказались технически обеспечены для пользования инструментами дистанционного обучения (компьютер, доступ в интернет, необходимое программное обеспечение). Кроме того, около трети учащихся, на взгляд опрошенных, имеют недостаточный уровень компьютерной грамотности для такого формата обучения, — говорится в сообщении.

При этом, полезность курсов и образовательных программ по тематике дистанционного обучения, пройденные в предыдущие годы, педагоги региона оценивают сдержанно. Так, 8,8% опрошенных утверждают, что при реальном переходе на дистанционное обучение эти курсы им «совершенно не помогли» и «скорее не помогли», еще 41,8% полагают, что курсы помогли им только частично. В марте-апреле 2020 года, уже в процессе перехода на дистанционное обучение, большая часть педагогов также обучалась на курсах, организованных негосударственными, коммерческими организациями и образовательными платформами – таких оказалось 25 и 57 процентов соответственно, тогда как в программах, организованных специализированными государственными организациями, приняли участие лишь 46% опрошенных.

Наконец, подавляющая доля опрошенных полагает, что электронных образовательных технологий достаточно для качественного преподавания их курсов и достижения целей обучения. 36% опрошенных на соответствующий вопрос ответили «скорее достаточно» и «совершенно достаточно», еще 44,8 % полагают, что электронных технологий «достаточно в отдельных аспектах». Только 19,2% считают, что при помощи инструментов дистанционного обучения невозможно достичь необходимых образовательных результатов.

— Ситуация, которую мы наблюдали в марте-апреле 2020 года, в некоторых подходах называется «черный лебедь» — это принципиально непредсказуемая ситуация, к которой даже теоретически невозможно подготовиться, — комментирует результаты опроса директор Новосибирского городского колледжа, кандидат исторических наук Сергей Чернышов. — Важно отметить, что основной труд перехода на дистанционное обучение взяли на себя именно педагоги. И результаты опроса наглядно демонстрируют их стремление развиваться вслед за требованиями новой реальности, обучаться новым технологиям и перенимать новый опыт. Опрос также продемонстрировал необходимость совершенствования системы перспективного обучения педагогов, которая оказалась в основном не готова к случившемуся. В целом же можно отметить значительный потенциал гибкости и адаптивности системы образования региона к новым условиям, а главное – наличие значительного количества педагогов, реально заинтересованных в новой дидактике и технологической оболочке образовательного процесса.

Опрос был проведен среди участников программы «Цифровизация образовательного процесса: методики, технологии, инструменты», проведенного в режиме вебинаров на базе Новосибирского городского открытого колледжа в апреле 2020 года. В опросе приняли участие 239 человек – это педагоги и руководители школ, колледжей и учреждений дополнительного образования из Новосибирска, Краснообска, Бердска, Искитимского, Чановского, Болотнинского, Татарского, Куйбышевского, Барабинского районов Новосибирской области.

Фото: pixabay.com, автор- mohamed_hassan