 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Лесной фонд Новосибирской области стал богаче на 20,8 тысяч гектаров

Статус земель лесного фонда получили участки, выпавшие из сельскохозяйственного оборота.
  • 24/05/2019, 12:12
Лесной фонд Новосибирской области стал богаче на 20,8 тысяч гектаров

Земли лесного фонда региона пополнились за счет перевода земель, выпавших из сельскохозяйственного оборота. Как правило, такие земельные участки, стихийно заросшие молодняком лиственных пород деревьев, в течение многих лет не используются по своему прямому назначению. Статус земель лесного фонда новые участки получили на основании Федерального закона «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии региона.

Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко отметил, что цель перевода земель из категории сельскохозяйственного назначения в категорию земель лесного фонда – обеспечение сохранности лесов региона, их рациональное использование.

В региональном министерстве рассказали, что в ходе реализации ведомственной целевой программы «Повышение качества противопожарной охраны, лесовосстановления, лесоустройства Новосибирской области в 2011-2013 годах» в 2012 году специалистами подведомственной министерству ГАУ НСО «Новосибирская авиационная база охраны лесов» и филиала ФГБУ «Рослесинфорг» «Запсиблеспроект» были проведены кадастровые и таксационные работы в отношении земель, покрытых лесной растительностью и не относящихся к лесному фонду, в Баганском, Венгеровском, Карасукском, Купинском, Убинском, Чистоозерном, Чулымском, Здвинском и Новосибирском районах. На государственный кадастровый учет было поставлено 43 тысячи гектаров земель, зарегистрировано право собственности Новосибирской области.

В результате проделанной работы лесной фонд области стал богаче на 20,8 тысяч гектаров – в категорию защитных лесов переведены лесные участки Здвинского, Карасукского, Купинского, Убинского и Чулымского лесничеств региона. Соответствующий приказ Федерального агентства лесного хозяйства был подписан в апреле 2019 года.

В части оставшихся 22,8 тыс. га работа по переводу участков, покрытых лесом, в земли лесного фонда продолжается.

По словам министра природных ресурсов и экологии региона, в 2019 году завершится перевод и регистрация права собственности Российской Федерации на земельные участки, покрытые лесной растительностью, Баганского, Новосибирского, Убинского районов, общая площадь которых составляет 5357 га. Более того, по распоряжению Правительства Новосибирской области земельный участок площадью 291,5 га, расположенный в Баганском районе, уже отнесен к категории земель лесного фонда.

По данным регионального министерства на 01 января 2019 года площадь земель лесного фонда Новосибирской области составляла 6,49 млн. га, лесом покрыто 4,67 млн. га.

Фото: Ростислав Нетисов

Популярное с сайта

Где в Новосибирске разместится пилотный ТЛЦ?

Где в Новосибирске разместится пилотный ТЛЦ?

24/05/2019, 12:00
ФКУ «Ространсмодернизация» выбирает место дислокации регионального транспортно-логистического центра.
Минстрой призвал дольщиков ГК ПТК-30 сотрудничать со следственными органами

Минстрой призвал дольщиков ГК ПТК-30 сотрудничать со следственными органами

24/05/2019, 11:07
Без выявления полного круга пострадавших лиц и установление полной суммы причиненного ущерба следствие не может быть закончено.
Более половины депутатов горсовета — миллионеры

Более половины депутатов горсовета — миллионеры

24/05/2019, 10:08
В открытом доступе появились сведения о доходах и имуществе депутатов городского совета Новосибирска.

Актуальный разговор

Nazarov&Partners планирует выйти на рынок США

Все материалы
Новости

Первые тендеры по инфраструктуре ЛДС разыграны

24/05/2019, 14:01

Работы по шумозащите никого не заинтересовали

24/05/2019, 13:39

Новосибирск признан лучшим торговым городом России

24/05/2019, 13:05

Минэкономразвития РФ учло предложения новосибирского бизнес-омбудсмена по федеральному законопроекту

24/05/2019, 12:45

Книга, большая как Сибирь

24/05/2019, 12:11

Где в Новосибирске разместится пилотный ТЛЦ?

24/05/2019, 12:00

Минстрой призвал дольщиков ГК ПТК-30 сотрудничать со следственными органами

24/05/2019, 11:07

Более половины депутатов горсовета — миллионеры

24/05/2019, 10:08

УБРиР сменил концепцию работы в округах

24/05/2019, 09:00

НГУ подпишет соглашение с Huawei

23/05/2019, 19:26

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области
Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Май 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска