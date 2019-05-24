Лесной фонд Новосибирской области стал богаче на 20,8 тысяч гектаров

Земли лесного фонда региона пополнились за счет перевода земель, выпавших из сельскохозяйственного оборота. Как правило, такие земельные участки, стихийно заросшие молодняком лиственных пород деревьев, в течение многих лет не используются по своему прямому назначению. Статус земель лесного фонда новые участки получили на основании Федерального закона «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии региона.

Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко отметил, что цель перевода земель из категории сельскохозяйственного назначения в категорию земель лесного фонда – обеспечение сохранности лесов региона, их рациональное использование.

В региональном министерстве рассказали, что в ходе реализации ведомственной целевой программы «Повышение качества противопожарной охраны, лесовосстановления, лесоустройства Новосибирской области в 2011-2013 годах» в 2012 году специалистами подведомственной министерству ГАУ НСО «Новосибирская авиационная база охраны лесов» и филиала ФГБУ «Рослесинфорг» «Запсиблеспроект» были проведены кадастровые и таксационные работы в отношении земель, покрытых лесной растительностью и не относящихся к лесному фонду, в Баганском, Венгеровском, Карасукском, Купинском, Убинском, Чистоозерном, Чулымском, Здвинском и Новосибирском районах. На государственный кадастровый учет было поставлено 43 тысячи гектаров земель, зарегистрировано право собственности Новосибирской области.

В результате проделанной работы лесной фонд области стал богаче на 20,8 тысяч гектаров – в категорию защитных лесов переведены лесные участки Здвинского, Карасукского, Купинского, Убинского и Чулымского лесничеств региона. Соответствующий приказ Федерального агентства лесного хозяйства был подписан в апреле 2019 года.

В части оставшихся 22,8 тыс. га работа по переводу участков, покрытых лесом, в земли лесного фонда продолжается.

По словам министра природных ресурсов и экологии региона, в 2019 году завершится перевод и регистрация права собственности Российской Федерации на земельные участки, покрытые лесной растительностью, Баганского, Новосибирского, Убинского районов, общая площадь которых составляет 5357 га. Более того, по распоряжению Правительства Новосибирской области земельный участок площадью 291,5 га, расположенный в Баганском районе, уже отнесен к категории земель лесного фонда.

По данным регионального министерства на 01 января 2019 года площадь земель лесного фонда Новосибирской области составляла 6,49 млн. га, лесом покрыто 4,67 млн. га.

Фото: Ростислав Нетисов