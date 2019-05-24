Книга, большая как Сибирь

Впрочем, конкретный читатель функций и смыслов у книги «Наша Сибирь. Наследие» может обнаружить еще больше. Это и интересный образец жанра на стыке науки с занимательной публицистикой, и эффектный плод современного книжного дизайна. И много чего еще — все полутона раскрываются в конкретике, в процессе чтения. Не случайно презентация книги прошла в месте, обладающем таким же богатством функций и атмосферных оттенков — в ЦКиО «Победа».

«Наша Сибирь. Наследие» — коллективный труд одиннадцати молодых историков, студентов Новосибирского государственного университета. Фактически коллективный дебют за пределами автономной университетской среды — в «большом мире».

Инициатор проекта, директор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский так объясняет многослойную сущность замысла:

— С одной стороны, это дань памяти моему отцу, Юрию Георгиевичу Белокобыльскому, для которого давней мечтой было издание большой книги об истории Сибири — книги, в которой бы совмещалась научная точность, панорамная подача материала и живые эмоции. Ведь именно живое, эмоциональное восприятие своей истории — первооснова патриотизма. С другой стороны, нам хотелось дать будущим ученым-историкам выход в широкое культурное пространство, — говорит Белокобыльский. — Для ребят, писавших тексты этой книги, это фактически профессиональный дебют на публике. Не монография, которая останется в контексте университетской жизни или межвузовской конференции, не реферат, а именно выход «в народ» — показ и своего научного подхода, и умения облекать свои мысли в художественно-эмоциональную форму.

Ценителям книжного дизайна издание доставит самоценное удовольствие, ибо сделана она с отменным вкусом. Подбор шрифтов, членение текста, расстановка иллюстраций, их тонально-текстурная проработка — все на уровне лучших энциклопедических изданий. Академично, но без сухости. Стильно и удобно для глаз, но без аляповатого заигрывания картинками — в общем, без того, что принято именовать парфеновщиной.

Материал книги будет общедоступным, а вот сама она — коллекционная редкость. Никакого противоречия здесь нет — в эпоху интернета эти роли можно совмещать.

—У этой книги большой потенциал,— говорит Игорь Белокобыльский. — Однако эти 250 экземпляров — все, что мы будем представлять в печатном виде. У книги есть интернет-версия, но в традиционной, в материальной форме она изначально задумывалась именно как библиографическая реликвия, как коллекционный объект. Но поскольку она еще и оцифрована, книга не будет герметичным продуктом, потаенной диковиной. Все уравновешено: книжный вариант — это коллекционный статус, создание раритета со сверхценностью (а красиво изданные книги — это в наше тачпадное время тоже роскошь), интернет-версия — форма широкого бытования, способ включить книгу в актуальный культурный контекст. Потому мы намерено старались остаться на грани историзма и художественно-публицистического подхода, не уклоняясь в чистую академичность. Потому мы всерьез подошли к научному аспекту редактуры, но не унифицировали слог и стиль авторов — специально сохранили полифонию, мозаичность. По той же причине — не выстраивали жесткую, линейную хронологию глав, чтобы сохранить эту обаятельную пестроту, которая, между прочим, как раз очень к лицу именно Сибири. Сибирь — это мозаика, это многозвучный хор, это плавильный котел.

Потому в музыкальной канве презентации так органично смотрелись именно хоры, именно многоголосие — знаменитые «Маркеловы голоса» и студенческий коллектив Новосибирского колледжа культуры. И вокальный материал был под стать сибирской многоликости — от старинной песни казаков-переселенцев с отчетливыми украинизмами донского диалекта до столь же народной песни со словесным строем романса — сочиненного в канве литературной моды позапрошлого века, пусть наивного, но явно написанного пером горожанина. Словом, музыкальное сопровождение было подобрано с тем же оттенком гурманства, что и материалы книги, ее фактография. Книга «Наша Сибирь. Наследие» плотно наполнена исторической информацией, очень «вкусной» для читателя. Информацией редкой, нехрестоматийной, но поданной со спокойной, рассудительной описательностью, без взвинченного тона, к которому публику приучили интернет и телеканалы.

Кто такие вольные бухтарминские каменщики, когда и кем были выпущены доллары с наивными изображениями коровок, верблюдов и баранов, как и почему барон Унгерн превратился в сибирского «Безумного короля» — чтение, завораживающее даже для публики, пресыщенной телеэпосом о драконах и задиристых монархах.

К слову, по драматизму сибирская история ничуть не уступает придуманным мирам Джорджа Мартина. Чего стоит один лишь жизненный путь хана Кучума — почти скрытый под пеленой веков, но ошеломительный даже в обрывках. Примечательно, что Кучум и Ермак Тимофеевич описаны в главах книги с равной долей эмпатии — без навешивания оценочных ярлыков, но с оглашением мотиваций.

Уважение к антагонистам исторических процессов — это вообще характерная черта книги. Не сюсюкающее «понять, простить», а именно созерцательно-нейтральное, позволяющее увидеть исторические фигуры во всей их многозначности.

Брендовая связка издания с ГК «Стрижи» исполнена деликатно, с какой-то буквально гравюрной тонкостью.

— Мы и не рассматривали эту книгу как «пьедестал для бренда», — объясняет Игорь Белокобыльский. — С бизнес-контекстом проект напрямую не связан, но любой гуманитарный проект — это, прежде всего, эмоция, это атмосфера. И на стройке, на бизнесе это отражается пусть косвенно, но именно позитивно. Мы отошли от прямого пиара. Это концепция культурной коллаборации — не только строительство домов, но еще и строительство культурной среды, формирование пространства, где могли бы самореализоваться молодые историки, эссеисты, дизайнеры. Даже сама презентация этой книги устроена как коллаборация, как коллективный творческий акт. Тут и молодые актеры «Красного факела» и «Первого театра», оживляющие тексты книги, и великолепные фольклорные коллективы, и авторитетные университетские ученые, помогавшие младшим коллегам в работе над главами. Фактически мы затеяли коллективный проект, сформировавший творческую дружбу разных поколений, разных профессиональных сообществ. И презентация результата — это встреча друзей, дающая долгое и многозвучное эхо. Мы будем наблюдать за этим бытованием книги, наблюдать, как книга живет, как она воспринимается. И, возможно, по итогам таких наблюдений книга станет первым камнем какого-то еще большего научно-культурного проекта.

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Стрижи»