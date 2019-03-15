 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Летние кафе освободят от необоснованных расходов

Горсовет Новосибирска рассматривает вопрос о введении новой системы начисления арендной платы для владельцев летних кафе.
  • 15/03/2019, 16:10
Автор: Евгения Серёгина
Для летних кафе определят новый коэфициент
Рестораторы предлагают дифференцировать оплату аренды земли под «летники» по районам Новосибирска.

Депутатам горсовета Новосибирска представлена на утверждение новая схема взимания земельного налога для владельцев заведений общепита, организующих летние кафе. Ее уже рассмотрела и утвердила проект постановления комиссия по муниципальной собственности. Окончательное решение примет сессия совета депутатов 20 марта. Новый коэффициент, согласованный с предпринимателями, повысит арендную плату, но в целом сократит расходы бизнеса. Об этом на комиссии горсовета по муниципальной собственности сообщил начальник главного управления архитектуры и градостроительства мэрии Виталий Столбов. По словам чиновника, коэффициент КИ рассчитывается исходя из вида объекта, территориальных, экономических, природных и других факторов, влияющих на доходность земельного участка, на котором располагается кафе или другой объект предпринимательской деятельности.

— С целью сохранения баланса доходов бюджета города предлагается утвердить размер КИ в зависимости от вида объекта. Размер платы приводится к реальной рыночной стоимости. Участники деятельности получают прозрачный механизм использования земель для осуществления предпринимательской деятельности. На основе правовой оценки сделаны выводы о достаточности предлагаемого правового регулирования. Он не предполагает дополнительных обязанностей, запретов и ограничений в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, а также возникновения необоснованных расходов бюджета Новосибирска, — заявил Столбов.

Как поясняла корреспонденту редакции председатель правления Федерации рестораторов и отельеров Сибири Галина Шеломенцева, инициаторами введения подобной системы расчета стали сами бизнесмены. Поводом для этого послужили изменения в Земельном Кодексе РФ, усложнившие процедуру согласования летних кафе и способствующие увеличению арендной платы.

— После вступления в силу этих изменений аренда в центре города составила около 800 рублей за квадратный метр. Договор заключался либо на летний период, либо на год, либо на 5 лет. И эта цена действовала на протяжении всего года, если ресторатор с окончанием сезона не убирал летнюю конструкцию. Чтобы не платить аренду в несезон, ресторатор должен был разбирать веранду и где-то ее складировать. Мы писали письма, плотно сотрудничали с представителями мэрии и горсовета. В результате добились того, чтобы летние веранды передали в ведение департамента архитектуры, и они стали числиться как элемент благоустройства города, — говорит Шеломенцева.

Теперь, по словам собеседницы издания, по окончании летнего периода веранда не демонтируется, являясь предметом городского благоустройства. Задача ресторатора — только украшать ее и облагораживать, не оплачивая несезонное время, что существенно сократило расходы предпринимателей: цена снизилась до 124 рубля за «квадрат» в год, то есть уменьшилась в разы.

— После введения коэффициента КИ цена составит 415 рублей за «квадрат». Пока непонятно, будет ли корректироваться коэффициент в зависимости от расположения площадок. Мы будем готовить письма, чтобы на окраинах стоимость аренды была дешевле, иначе для бизнеса это будет нерентабельно, — рассуждает Галина Шеломенцева. — Когда наступает жара, все посетители сидят на веранде, а помещение внутри пустует. Это дополнительная арендная нагрузка на бизнес. Платить двойную аренду где-нибудь, к примеру, Первомайском районе, где население не особо богатое, ресторатор будет не в состоянии. Я бы прописала еще условие, что место под веранду предоставляется заведению, которому принадлежит «летник», в преимущественном порядке.

Депутаты Горсовета Наталья Пинус и председатель комиссии Сергей Бондаренко также предложили коллегам проработать вопрос о том, как будет приниматься решение о выборе арендатора, если на одну территорию поступит две заявки.

Фото: pixabay.com, автор- teetasse

Популярное с сайта

С начала года в Новосибирской области введено почти 124 тысячи кв. метров жилья

С начала года в Новосибирской области введено почти 124 тысячи кв. метров жилья

15/03/2019, 13:52
Почти 84 % от общего объема введенного жилья приходится на малоэтажные дома.
В области может появиться 5 новых мусоросортировочных полигонов ТКО

В области может появиться 5 новых мусоросортировочных полигонов ТКО

15/03/2019, 11:19
Регион планирует заключить концессионные соглашения с инвесторами на их строительство.
Trade-in в магазинах Связной | Евросеть вырос в Сибири на 367%

Trade-in в магазинах Связной | Евросеть вырос в Сибири на 367%

15/03/2019, 11:03
Чаще всего покупали с помощью trade-in смартфоны Samsung Galaxy S9+, Samsung Galaxy S9 и iPhone XR.

Актуальный разговор

Перспективы санкура: «сделай продукт, за которым поедут все»

Перспективы санкура: «сделай продукт, за которым поедут все»

Все материалы
Новости

Не бревно и не в глазу!

15/03/2019, 19:42

Для большегрузов организуют «транспортный коридор» в период временного ограничения движения

15/03/2019, 18:38

Налоговики назвали основные тренды 2018 года

15/03/2019, 16:32

Правообладатели мультфильма «Сказочный патруль» подали в суд на новосибирских предпринимателей

15/03/2019, 16:29

Новосибирская область готовится к посевной

15/03/2019, 14:07

С начала года в Новосибирской области введено почти 124 тысячи кв. метров жилья

15/03/2019, 13:52

В области может появиться 5 новых мусоросортировочных полигонов ТКО

15/03/2019, 11:19

Trade-in в магазинах Связной | Евросеть вырос в Сибири на 367%

15/03/2019, 11:03

Зарплатные ожидания менеджеров по продажам в Новосибирске ниже предложения работодателей

15/03/2019, 10:51

Демпинг на профосмотрах

15/03/2019, 10:00

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Март 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска