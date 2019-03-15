Летние кафе освободят от необоснованных расходов

Депутатам горсовета Новосибирска представлена на утверждение новая схема взимания земельного налога для владельцев заведений общепита, организующих летние кафе. Ее уже рассмотрела и утвердила проект постановления комиссия по муниципальной собственности. Окончательное решение примет сессия совета депутатов 20 марта. Новый коэффициент, согласованный с предпринимателями, повысит арендную плату, но в целом сократит расходы бизнеса. Об этом на комиссии горсовета по муниципальной собственности сообщил начальник главного управления архитектуры и градостроительства мэрии Виталий Столбов. По словам чиновника, коэффициент КИ рассчитывается исходя из вида объекта, территориальных, экономических, природных и других факторов, влияющих на доходность земельного участка, на котором располагается кафе или другой объект предпринимательской деятельности.

— С целью сохранения баланса доходов бюджета города предлагается утвердить размер КИ в зависимости от вида объекта. Размер платы приводится к реальной рыночной стоимости. Участники деятельности получают прозрачный механизм использования земель для осуществления предпринимательской деятельности. На основе правовой оценки сделаны выводы о достаточности предлагаемого правового регулирования. Он не предполагает дополнительных обязанностей, запретов и ограничений в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, а также возникновения необоснованных расходов бюджета Новосибирска, — заявил Столбов.

Как поясняла корреспонденту редакции председатель правления Федерации рестораторов и отельеров Сибири Галина Шеломенцева, инициаторами введения подобной системы расчета стали сами бизнесмены. Поводом для этого послужили изменения в Земельном Кодексе РФ, усложнившие процедуру согласования летних кафе и способствующие увеличению арендной платы.

— После вступления в силу этих изменений аренда в центре города составила около 800 рублей за квадратный метр. Договор заключался либо на летний период, либо на год, либо на 5 лет. И эта цена действовала на протяжении всего года, если ресторатор с окончанием сезона не убирал летнюю конструкцию. Чтобы не платить аренду в несезон, ресторатор должен был разбирать веранду и где-то ее складировать. Мы писали письма, плотно сотрудничали с представителями мэрии и горсовета. В результате добились того, чтобы летние веранды передали в ведение департамента архитектуры, и они стали числиться как элемент благоустройства города, — говорит Шеломенцева.

Теперь, по словам собеседницы издания, по окончании летнего периода веранда не демонтируется, являясь предметом городского благоустройства. Задача ресторатора — только украшать ее и облагораживать, не оплачивая несезонное время, что существенно сократило расходы предпринимателей: цена снизилась до 124 рубля за «квадрат» в год, то есть уменьшилась в разы.

— После введения коэффициента КИ цена составит 415 рублей за «квадрат». Пока непонятно, будет ли корректироваться коэффициент в зависимости от расположения площадок. Мы будем готовить письма, чтобы на окраинах стоимость аренды была дешевле, иначе для бизнеса это будет нерентабельно, — рассуждает Галина Шеломенцева. — Когда наступает жара, все посетители сидят на веранде, а помещение внутри пустует. Это дополнительная арендная нагрузка на бизнес. Платить двойную аренду где-нибудь, к примеру, Первомайском районе, где население не особо богатое, ресторатор будет не в состоянии. Я бы прописала еще условие, что место под веранду предоставляется заведению, которому принадлежит «летник», в преимущественном порядке.

Депутаты Горсовета Наталья Пинус и председатель комиссии Сергей Бондаренко также предложили коллегам проработать вопрос о том, как будет приниматься решение о выборе арендатора, если на одну территорию поступит две заявки.

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