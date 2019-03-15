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Правообладатели мультфильма «Сказочный патруль» подали в суд на новосибирских предпринимателей

Аналогичные претензии предъявляют и правообладатели бренда «Маша и медведь».
  • 15/03/2019, 16:29
Правообладатели мультфильма «Сказочный патруль» подали в суд на новосибирских предпринимателей

Сразу несколько исковых заявлений о нарушении исключительного права на произведения изобразительного искусства — персонажей мультфильма «Сказочный патруль» — поступило в Арбитражный суд Новосибирской области от ООО «Ноль Плюс Медиа». Информация об этом размещена на официальном сайте Арбитражного суда.

Согласно решению суда о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства – изображение логотипа («Сказочный патруль») и изображение персонажей «Аленка», «Варя», «Маша» и «Снежка» правообладатель требовал по 10 тысяч рублей за каждое изображение.

— Требования истца являются обоснованными и подлежат удовлетворению в полном объеме, — говорится в решениях суда.

Аналогичные судебные претензии к предпринимателям были у владельцев бренда «Маша и медведь».

Такие же судебные претензии в начале марта правообладатели предъявили амурским предпринимателям.

Фото: pixabay.com, автор- mohamed_hassan

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