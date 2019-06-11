Lexus RX, Hyundai Creta и KIA Rio лидируют в региональном рейтинге 

Приоритеты сибирских автомобилистов резко отличаются от общефедеральных показателей. В России лидирует LADA Granta, в нашем регионе она только на 4 месте в топ-10. Государство сокращает средства на льготные программы кредитования, но сибирякам и это не преграда. Авто-обозреватель InfoPro54 оценил итоги продаж новых автомобилей в Новосибирской области.

Класс премиум

По продажам новых автомобилей в Новосибирской области в премиальном сегменте в последние годы традиционно лидируют автомобили марки Lexus. По итогам 1 квартала в регионе первые три места в топ-5 заняли модели:

Lexus RX (рост продаж на 200% (!!!) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года); Lexus LX (+30%); Lexus NX (-17,2%).

Что же случилось с популярным кроссовером Lexus NX? После стабильного спроса в прошлом году, в 2019 году его продажи стали падать.

— Падение продаж по NX связано, в основном, с достаточно внушительным повышением цены на данную модель, — пояснил корреспонденту InfoPro54 управляющий директор автосалона «Ярс-Моторс» Николай Видинеев.

Четвертое и пятое места в региональном топ-5 заняли BMW X5 (рост продаж на 110% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и BMW X3 (+66,7%). Таким образом, в рейтинге, по версии «Автостат», все лидирующие позиции заняли модели Lexus и BMW.

Весной этого года в беседе с корреспондентом InfoPro54 директор дилерского центра BMW компании ООО «ЭлитАвто Сибирь» Сергей Скопцов отметил, что в последние годы марка BMW входит в число лидеров продаж автомобилей премиум-класса в Новосибирской области, стабильно опережая одного из своих традиционных конкурентов — марку Mercedes-Benz. Итоги продаж 1 квартала 2019 года еще раз подтвердили эту тенденцию.

Напомним, что в аналогичный период прошлого года первое место в топ-5 продаж в классе премиум заняли автомобили марки Lexus, второе — BMW, третье — Mercedes-Benz. Четвертое и пятое места, соответственно, у Jaguar Land Rover и Porsche.

Класс SUV

В сегменте кроссоверов и внедорожников убедительную победу одержал компактный кроссовер Hyundai Creta. По данным топ-5 моделей на рынке новых SUV в Новосибирской области, в 1 квартале 2019 года в регионе было продано 223 автомобиля Hyundai Creta, что на 2,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1 квартал 2018 года — 218 штук).

Все остальные участники рейтинга сильно отстают от лидера. Например, «серебрянного призера» регионального топ-5, кроссоверов Chevrolet Niva, было продано всего 99 штук (1 квартал 2018 года — 88 штук, рост продаж — 12,5%). «Бронзу» получил Renault Duster. Автомобилей этой модели за рассматриваемый период в регионе было продано 98 штук (1 квартал 2018 — 69, +42%).

Четвертое место у легендарной LADA 4X4, его продажи выросли почти на 10% (9,8%). Пятое — у внедорожника УАЗ «Патриот», однако его продажи по итогам 1 квартала упали на 11,3%.

Общий топ-10 моделей

По итогам продаж в Новосибирской области в 1 квартале 2019, лидерами продаж стали следующие модели:

KIA Rio (+73,1); Hyindai Solaris (+86%); Hyindai Creta (+2,3%); LADA Granta (+91,1%); LADA Vesta (+29,7%); Renault Logan (+65,4%); Toyota Camry (+29,5%); Chevrolet NIVA (+12,5%); Renault Duster (+42%); LADA 4×4 (+9,8%) .

Как видно из списка, региональный топ-10 имеет отличия от общероссийского. Напомним, что с января по март 2019 года российские дилеры продали 391 650 новых автомобилей. Лидером продаж стала обновленная модель LADA Granta — на 39% больше, чем в 1 квартале прошлого года. Второе место досталось LADA Vesta с показателем 27,8 тысячи проданных автомобилей (+15%). На третьем месте — Kia Rio с показателем падения продаж минус 13%.

В Новосибирской области, наоборот, лидирует модель KIA Rio, причем не показывая даже намеков на падение продаж. А общероссийские красавицы автопрома, LADA Granta и LADA Vesta, в нашем регионе даже не вошли в призовые позиции, а скромно разделили 4 и 5 места. Но обратим внимание на тенденцию: Granta показала в топ-10 самую высокую динамику продаж — +91%.

Особое место в списке любимых моделей автомобилей новосибирцев занимает Toyota Camry. По критерию класса (бизнес-класс) и достаточно высокой цены она выпадает из общего списка моделей топ-10. Тем не менее, судя по продажам, сибиряки покупают Camry несмотря ни на что. Их не остановило даже то, что эта модель в 2019 году не попала в госпрограмму льготного кредитования из-за своей цены.

Напомним, что условия программы в текущем году изменились. Льготное кредитование теперь возможно только для автомобилей, произведенных в России, стоимость которых не превышает 1 млн рублей, тогда как ранее (2018 год) речь шла о цене в 1,45 млн рублей. По условиям программы, ее участники могут получить скидку в 10% при покупке машины в кредит. Изменение условий действия программ льготного кредитования привело к сокращению списка моделей машин. Под действие программы в текущем году не попали популярные у сибирских автомобилистов модели Toyota: кроссовер RAV4 и седан Camry. Однако, судя по рейтингу продаж 1 квартала 2019 года, это не отразилось на продажах модели Toyota Camry в Новосибирской области.

Фото: баз- pixabay.com, автор- Bilderandi, остальные- lexus.ru