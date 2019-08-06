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Льготникам предложили ипотеку под 6,45%

Ожидается, что приобрести жилье по сниженной ставке смогут более 1000 жителей региона.
  • 06/08/2019, 12:12
Льготникам предложили ипотеку под 6,45%

До 6,45% могут быть снижены процентные ставки для семей с детьми и иных категорий граждан по программе льготной ипотеки на покупку строящегося жилья, которая была запущена правительством Новосибирской области в 2019 году. Как прокомментировали в министерстве строительства Новосибирской области, по программе льготной ипотеки можно приобрести квартиру у застройщика как в строящемся, так и в готовом доме. Базовая ставка по программе составляет 9,5%, размер скидки зависит от суммы займа, размера первоначального взноса, а также ряда иных индивидуальных параметров заемщика, сообщила пресс-служба правительства.

Согласно новой ипотечной программе, льгота от 0,5% до максимальных 3% будет компенсироваться за счет средств областного бюджета Новосибирской области. На эти цели в бюджете региона в 2019 году предусмотрено порядка 155 млн рублей. Ставка для заемщика устанавливается на весь срок займа, и не подлежит повышению до окончания действия договора.

— Максимально низкой процентной ставкой 6,45% при приобретении жилья смогут воспользоваться семьи и граждане, соответствующие требованиям к заемщику, относящиеся к перечню социальных категорий. В данный перечень входят жители области, имеющие двух и более несовершеннолетних детей и являющиеся получателями материнского (семейного) капитала, граждане, являющиеся родителями в многодетной семье, родителями детей, получающих пенсию по потере кормильца и другие социально значимые категории граждан, — уточняется в сообщении.

Новая программа льготной ипотеки реализуется совместно единым институтом развития в жилищной сфере — АО «Дом.РФ» и его партнером по реализации программ ипотечного кредитования на территории региона — АО «НОАИК». Ожидается, что приобрести жилье по сниженной ставке смогут более 1000 жителей региона. Реализация программы запланирована до конца 2021 года.

Фото: pixabay.com — skorchanov

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