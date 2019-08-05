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Аудиторы проанализировали получателей господдержки

За три года ее получили 43 инвестора (из них 31 инвестор несколько раз) на сумму 1,5 млрд рублей.
  • 05/08/2019, 21:57
Аудиторы проанализировали получателей господдержки
Общий объем вложений инвесторов в основной капитал превысил 47,6 млрд рублей

Контрольно-счетная палата Новосибирской области провела анализ результативности использования средств областного бюджета в 2016-2018 годах, направленных на предоставление мер господдержки инвестиционной деятельности в рамках госпрограммы «Стимулирование инвестиционной и инновационной активности в регионе на 2015-2023 годы».

Всего в 2016-2018 годах государственную поддержку получили 43 инвестора (из них 31 инвестор несколько раз по различным формам и периодам) на сумму 1,5 млрд рублей. Среди форм господдержки — налоговые льготы: 1,04 млрд — 37 инвесторов, в том числе 619 млн по налогу на имущество и 421,6 млн рублей по налогу на прибыль организации. Субсидии на сумму 494 млн рублей получили 18 инвесторов по 4 направлениям.

Наибольший объем господдержки предоставлен ООО «Марс» — 307,1 млн рублей, ООО «ВДТ-Строй» — 177,5 млн рублей и ООО ЗКПД «Арматон» — 97,9 млн рублей.

В ходе проверки аудиторы КСП выявили ряд нарушений. В нормативных правовых актах, регламентирующих порядок предоставления мер государственной поддержки инвесторам, отсутствуют точные критерии принятия решения о признании инвестора победителем конкурса; заявления инвесторов рассматривались длительное время, при этом инвесторам рекомендовалось осуществлять мероприятия, не предусмотренные порядком организации и проведения конкурса инвестиционных проектов.

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 — Например, ЗАО «Новосибирский КБК» в ноябре 2017 года подало заявление о предоставлении мер поддержки при реализации инвестиционного проекта «Запуск завода по производству бумаги и гофроупаковки в поселке Красный Яр Новосибирской области». Несмотря на положительное заключение Минэкономразвития, Минпромторга и Минтруда области, конкурсная комиссия на заседании в феврале 2018 приняла решение о необходимости обращения организации в совет по инвестициям. Однако порядок организации и проведения конкурса инвестпроектов не связывает предоставление мер поддержки инвестиционной деятельности с решениями совета по инвестициям, — говорится в заключении аудиторов. — При рассмотрении этой же заявки в июле 2018 года конкурсная комиссия отложила рассмотрение вопроса «вследствие проработки вопроса в отношении экологической экспертизы объектов инвестиционного проекта». В результате таких действий решение о предоставлении мер поддержки принято только в декабре 2018, то есть по истечении более 1 года с момента подачи заявки.

КСП также выявила отсутствие требований к протоколу заседания конкурсной комиссии. В частности, в протоколах заседаний указанной комиссии принятые решения о непризнании инвесторов победителями конкурса не мотивируются, что ограничивает право заявителей обжаловать их в установленном порядке, отмечается в заключении. Так, по результатам рассмотрения заявки ООО «НЕО-ПАК» о предоставлении субсидии на реализацию инвестиционного проекта конкурсная комиссия 10.02.2018 приняла решение рекомендовать инвестору обратится в 1 квартале 2019 года в Минэкономразвития области с заявкой на предоставление налоговых льгот. При этом причины принятия такого решения в протоколе не описаны.

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 Аудиторы также выявили нарушения при возмещении части затрат на выполнение работ, связанных с реализацией инвестиционного проекта, в рамках которого субсидировались затраты на реализацию проектов АО «Санаторий «Краснозерский» (11,4 млн рублей) и ОАО «Санаторий «Доволенский» (10,6 млн рублей). На тот момент субсидироваться могли только затраты в сфере дошкольного образования, дополнительного образования детей, культуры, физической культуры и спорта. Сфера здравоохранения добавлена в этот список с 1 июля 2019 года. Задвоение отчетных документов на приобретение технологического оборудования выявлено у АО «СКТБ «Катализатор». Размер неправомерно выплаченной субсидии по одним и тем же затратам составил 207,9 тысячи рублей. В ходе проверки средства возвращены в областной бюджет.

Общий объем инвестиций в основной капитал (инвестиционных затрат) по 52 анализируемым в отчетном периоде проектам (по которым оценивалось достижение бюджетной эффективности в 2016-2019 годах) с начала их реализации по начало 2019 года превысил 58,9 млрд рублей, по получившим государственную поддержку в 2016-2018 годах 43 проектам — 47,6 млрд рублей. Наибольший объем инвестиций обеспечили инвестиционные проекты 5 инвесторов: АО «Сибирский Антрацит», ООО «ВПК-Ойл», ООО Тепличный комбинат «Толмачевский», ООО «МАРС». На долю указанных инвесторов пришлось около 49,8% объема инвестиций в основной капитал.

Поступило в консолидированный бюджет Новосибирской области в результате реализации 52 инвестиционных проектов 5,26 млрд рублей, из них в 2016 году — 0,910 млрд, 2017 году — 1,504 млрд и 2018 году — 1,587 млрд.

Средняя заработная плата по анализируемым инвестиционным проектам составила более 47 тысяч рублей, что превышает установленную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения Новосибирской области по итогам 2018 года в 4 раза (около 50 тысяч рублей по итогам 2017 года).

Заключение КСП направлено в заксобрание и губернатору Новосибирской области.

Фото пресс-службы правительства области

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