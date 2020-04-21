Льготную ипотеку получили 690 селян региона

В Новосибирской области продолжается выдача льготных ипотечных кредитов на покупку или строительство жилья в сельской местности – заявки уже одобрены 690 жителям области на общую сумму 1,7 млрд рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Первые 200 млн на покупку недвижимости селянам перечислены в марте, до конца апреля эта сумма увеличится до 350 млн рублей. Льготная ипотека стала одним из механизмов обеспечения граждан жильем в рамках новой госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

— Принятие этой программы позволило расширить возможности решения жилищного вопроса в сельской местности. Появилось новое направление – предоставление жилья по договорам найма, в большей степени финансирование здесь предусмотрено из федерального и областного бюджетов (80%). Реализуется и такое нововведение, как обеспечение жильем на основе ипотечного кредитования, причем по весьма низкой ставке – до 3%, остальное возместит государство. В нашей области одной из первых в стране такой механизм уже работает, и пользуется большой популярностью: с начала года почти 2,5 тысячи селян подали заявки на льготную ипотеку, — рассказал министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

Он уточнил, что госпрограммой сохраняется такое направление поддержки, как предоставление социальных выплат работникам АПК и бюджетной сферы на улучшение жилищных условий – до 70% затрат.

Отмечается, что первой кредитной организацией, приступившей к приему заявлений от жителей области, стал Новосибирский филиал Россельхозбанка. Банком уже одобрено 690 заявок из 2500 на сельскую ипотеку на сумму 1,7 млрд рублей. С начала марта на финансирование кредитных договоров направлено почти 200 млн рублей, а до конца апреля эта сумма возрастет до 350 миллионов. Большинство заявителей намерены приобрести или построить жилье в районах, граничащих с областным центром, в радиусе до 50 км. Среди более удаленных территорий спросом пользуются Искитимский, Краснозерский, Карасукский, Коченевский, Чановский, Сузунский районы.

В настоящее время в список российских кредитных организаций, выдающих сельскую ипотеку, входят шесть банков: АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, ПАО КБ «Центр-Инвест», Банк Левобережный ПАО, ПАО «АК БАРС» БАНК, ПАО «Дальневосточный банк». У каждого банка свои кредитные программы, но общие правила неизменны: ставка – до 3% годовых, срок кредитования – до 25 лет, размер кредита – до 3 млн рублей. Получить такие ипотечные кредиты могут жители всех сельских территорий региона, независимо от рода их деятельности.

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