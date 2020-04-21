Новосибирцы стали чаще регистрировать права на личное имущество

В I квартале 2020 года в регионе принято 174,5 тысяч заявлений о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество, за аналогичный период 2018 года показатель увеличился на 17% (149,5 тысяч), а по сравнению с 2019 годом снизился на 4% (182,5 тысяч), сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Новосибирской области. Только в марте текущего года таких заявлений подано более 60 тысяч.

— Отмечается рост количества принятых заявлений о невозможности государственной регистрации прав без личного участия правообладателя. Если в I квартале 2018 года новосибирцами было подано 332 таких заявлений, в 2019 году — 485, то с начала текущего года около двух тысяч желающих использовали подобный способ защиты своей недвижимости от мошеннических действий, — рассказали в ведомстве.

Общее количество зарегистрированных прав, ограничений (обременений) по итогам I квартала 2020 года составило более 116 тысяч, что на 6% выше показателя 2018 года (109,6 тысяч) и на 9% ниже показателя 2019 года (127,4 тысяч).

Более 470 тысяч сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) выдано за I квартал текущего года, это в три раза больше объема обработанных запросов в 2018 году (более 230 тысяч) и в четыре раза больше, чем в 2019 году (около 305 тысяч). Более 93% сведений из ЕГРН выдано в электронном виде.

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