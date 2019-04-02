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Льготы по налогу на имущество получили более 400 тыс. жителей региона в 2018 году

  • 02/04/2019, 12:48
Заявление на использование льготы необходимо подать до 1 мая 2019 года.

Льготы по налогу на имущество получили более 400 тыс. жителей региона в 2018 году До 1 мая 2019 год рекомендуется подать заявления в налоговые органы региона о предоставлении льготы на имущественные налоги. В этом случае налог за 2018 год будет исчислен с учетом льготы, сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

— В первую очередь это касается тех физических лиц, у которых право на налоговую льготу возникло впервые в 2018 году, например, в связи с выходом на пенсию, приобретением статуса многодетных и т.п. В соответствии с Налоговым кодексом РФ освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц, к примеру, пенсионеры, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды, ветераны ВОВ, ветераны и инвалиды боевых действий, Герои Советского Союза, Российской Федерации, военнослужащие и др., — уточнил начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Новосибирской области Андрей Сударев.

Отмечается, что налоговая льгота предоставляется в отношении имущества, находящегося в собственности плательщика и не используемого им в предпринимательской деятельности. Предоставляется льгота по выбору налогоплательщика в отношении одного объекта каждого вида: квартира или комната, жилой дом, специально оборудованное помещение, хозяйственная постройка на дачном участке, гараж или машино-место.

Более 410 тыс. человек в целом получили льготы за 2017 год при уплате налога на имущество в Новосибирской области на общую сумму 199 млн руб.

В УФНС напомнили, что право на использование льготы по имущественным налогам носит заявительный характер, поэтому плательщику следует подать в налоговые органы заявление.

Фото: пресс-служба УФНС по Новосибирской области

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