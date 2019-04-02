Ректоры новосибирских вузов вошли в топ-10 общероссийского рейтинга эффективных руководителей вузов

По показателям ежегодного «Мониторинга эффективности работы руководителя», опубликованным Национальным фондом поддержки инноваций в сфере образования (на основе данных программно-методического комплекса LiftUp), ректор НГТУ НЭТИ Анатолий Батаев занял 5 место в 1 лиге, набрав 70 баллов (из 78 максимальных). Всего исследовано 214 российских вузов, сообщили в пресс-службе НГТУ.

Отмечается, что ректор НГТУ НЭТИ единственный из руководителей новосибирских вузов входит в первую десятку рейтинга, кроме федеральных и научно-исследовательских университетов. Ректор НГУ Михаил Федорук занимает 7 позицию среди руководителей федеральных и научно-исследовательских университетов.

Фото: пресс-служба НГТУ НЭТИ