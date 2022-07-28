Личное планирование: задачи и инструменты

Эффективность личного планирования невозможно переоценить. Оно позволяет:
Скептики и критики могут заявить, что такие планы ничего не гарантируют, да и вообще, человек создан наслаждаться жизнью. И это, конечно, верно, но на разных этапах жизни без плана очень сложно:
Мы тонем в череде ежедневных дел, а бесконечный информационный поток не дает отделить главное от второстепенного. Между тем, мало что сравнится с удовлетворением от завершения важного дела. Поэтому надо учиться планировать.
В нашей статье мы сгруппируем направления планирования и конкретные инструменты и методы, которыми можно воспользоваться.
Одна из важнейших задач, которую решает перспективное планирование, — это реализация целей. Простой пример: ученик 8 класса мечтает поступить на исторический факультет МГУ на бюджет. У него есть 4 года на то, чтобы осуществить свое желание. Его план может выглядеть примерно так:
Каждый годовой план ученику потребуется расписать на полугодовые или помесячные планы, те – на недельные. Это позволит ему сфокусироваться на Главной Цели и осуществить мечту. А чтобы точно рассчитать число дней до дедлайна, воспользуйтесь калькулятором https://ru.needcalc.com/days.html
Зачастую люди боятся даже начинать планировать. Вся жизнь кажется им бесконечным круговоротом дел, в котором невозможно разобраться. Здесь отлично подойдет матрица Эйзенхауэра. Это великолепный инструмент, главная ценность которого – выявление и перестановка приоритетов. Матрицу можно применять для планирования на каждый день:
Попробуйте применять матрицу Эйзенхауэра 1-2 месяца, и в вашей жизни многое изменится, независимо от рода деятельности.
Представьте монитор компьютера или специальную доску, которая вся заклеена стикерами с разными задачами. Имеет смысл их все сгруппировать, не так ли? Например, все стикеры из группы «Позвонить» можно обработать за 1-2 раза.
Для такого планирования можно использовать Trello: вы создаете доску с перечислением идентичных задач. Другой вариант – доска с перечнем действий для одной задачи.
Подобным методом могут воспользоваться мамы в декрете и домохозяйки, у которых обычно столько дел, что одной матрицей Эйзенхауэра не обойтись.
Личное планирование – лучший инструмент для повышения нашей дисциплины и эффективности. Оно освобождает мозг и позволяет достигать поставленных целей. Самое главное, личный план укрепляет нашу уверенность в себе. Выберите подходящий метод планирования, и совсем скоро вы увидите позитивные изменения в своей жизни.
Фото с сайта pixabay.com
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