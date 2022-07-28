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Личное планирование: задачи и инструменты

  • 28/07/2022, 20:32
«Если вам не удается планировать, вы планируете неудачу». Это выражение Бенджамина Франклина давно вошло в арсенал бизнесменов, и потому многим кажется, что планирование нужно только в бизнесе. В нашей статье рассматриваем, чем планирование может быть полезно студентам и домохозяйкам, и какими методами планирования можно воспользоваться.

Важность личного планирования

Эффективность личного планирования невозможно переоценить. Оно позволяет:

  • вовремя приезжать на работу;
  • посещать важные встречи и мероприятия;
  • соблюдать дедлайны;
  • видеть события своей жизни на неделю, месяц и годы вперед.

Скептики и критики могут заявить, что такие планы ничего не гарантируют, да и вообще, человек создан наслаждаться жизнью. И это, конечно, верно, но на разных этапах жизни без плана очень сложно:

  • сдать экзамены;
  • защитить проект;
  • приобрести машину;
  • построить дом;
  • сделать карьеру.

Мы тонем в череде ежедневных дел, а бесконечный информационный поток не дает отделить главное от второстепенного. Между тем, мало что сравнится с удовлетворением от завершения важного дела. Поэтому надо учиться планировать.

Направления и методы планирования

В нашей статье мы сгруппируем направления планирования и конкретные инструменты и методы, которыми можно воспользоваться.

Целеполагание и реализация

Одна из важнейших задач, которую решает перспективное планирование, — это реализация целей. Простой пример: ученик 8 класса мечтает поступить на исторический факультет МГУ на бюджет. У него есть 4 года на то, чтобы осуществить свое желание. Его план может выглядеть примерно так:

  • 8 класс – подбор и чтение литературы для подготовки к экзаменам, посещение дополнительных занятий в историческом кружке.
  • 9 класс – то же, плюс подготовка и сдача ОГЭ по профильным предметам с максимально высокими баллами.
  • 10 класс – чтение литературы, посещение исторического кружка, участие в конкурсах и олимпиадах по профильным предметам.
  • 11 класс – то же, плюс подготовка и сдача ЕГЭ по профильным предметам с максимально высокими баллами, сдача дополнительных испытаний в МГУ, поступление на бюджет.

Каждый годовой план ученику потребуется расписать на полугодовые или помесячные планы, те – на недельные. Это позволит ему сфокусироваться на Главной Цели и осуществить мечту. А чтобы точно рассчитать число дней до дедлайна, воспользуйтесь калькулятором https://ru.needcalc.com/days.html

Важное и срочное

Зачастую люди боятся даже начинать планировать. Вся жизнь кажется им бесконечным круговоротом дел, в котором невозможно разобраться. Здесь отлично подойдет матрица Эйзенхауэра. Это великолепный инструмент, главная ценность которого – выявление и перестановка приоритетов. Матрицу можно применять для планирования на каждый день:

  • срочное и важное – это дела, которые обязательно нужно сделать в течение текущего дня (например, дедлайн, который нельзя пропустить);
  • срочное, неважное – второстепенные по значимости дела, которые тоже нужно сделать за текущий день;
  • важное, несрочное – следующие по значимости дела, которые можно перенести на следующий день;
  • несрочное, неважное – дела, которые можно отложить, если будет необходимость.

Попробуйте применять матрицу Эйзенхауэра 1-2 месяца, и в вашей жизни многое изменится, независимо от рода деятельности.

Группировка задач

Представьте монитор компьютера или специальную доску, которая вся заклеена стикерами с разными задачами. Имеет смысл их все сгруппировать, не так ли? Например, все стикеры из группы «Позвонить» можно обработать за 1-2 раза.

Для такого планирования можно использовать Trello: вы создаете доску с перечислением идентичных задач. Другой вариант – доска с перечнем действий для одной задачи.

Подобным методом могут воспользоваться мамы в декрете и домохозяйки, у которых обычно столько дел, что одной матрицей Эйзенхауэра не обойтись.

Заключение

Личное планирование – лучший инструмент для повышения нашей дисциплины и эффективности. Оно освобождает мозг и позволяет достигать поставленных целей. Самое главное, личный план укрепляет нашу уверенность в себе. Выберите подходящий метод планирования, и совсем скоро вы увидите позитивные изменения в своей жизни.

Фото с сайта pixabay.com

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