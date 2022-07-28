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Ипотека для бизнеса без первоначального взноса

  • 28/07/2022, 17:50
Компании малого и среднего бизнеса могут получить в Банке «Левобережный» кредит на покупку недвижимости под залог приобретаемого объекта.

новости бизнесаВ рамках программы «Бизнес-ипотека» не требуется дополнительного залога. Приобрести можно коммерческую или жилую недвижимость. Сумма кредита составляет от 1 до 50 млн рублей. При сумме до 25 млн рублей можно не вносить первоначальный взнос.

Кредит долгосрочный – до 15 лет. При этом можно предусмотреть отсрочу погашения основного долга от 3 до 12 месяцев. Оформление кредита возможно на физическое лицо, являющееся собственником бизнеса.

Банк самостоятельно готовит договор купли-продажи для контроля сохранения чистоты сделки. Расчеты осуществляются посредством аккредитива, минимизируя риски продавца и покупателя.

При подаче заявки на кредит на сайте банка вы получите скидку 1% от действующей ставки. Срок рассмотрения заявки не превышает одного рабочего дня.

Подробную консультацию о возможностях кредитования МСБ можно получить по телефону 8-800-3333-555, у персонального менеджера или в офисах Банка «Левобережный» (ПАО).

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Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : ипотека для бизнеса Банк Левобережный


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