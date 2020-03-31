«Личный бренд и труд все перетрут!»

26 марта 2020 состоялось тридцать четвертое заседание Клуба Директоров на тему: «Личный бренд руководителя и бренд компании».

Спикер Павлова Ульяна, консультант по маркетингу и продвижению брендов, управляющий партнер «Агентство маркетинговых Стратегий Макс», начала своё выступление с главного постулата: при создании личного бренда важно создавать известность в своей профессиональной сфере и стремится стать экспертом в своей нише. Необходимо ответить на вопрос: «Что хочу транслировать с публичное пространство?» Затем, зафиксировать, какие вещи вы говорите и продвигаете, а какие темы не открываете. Важно создавать контент вокруг своего профессионализма. И, конечно, необходимо понять, какие каналы продвижения вы будете использовать.

В своем докладе Ульяна отметила, что не все собственники довольны, когда руководители их компании вкладываются в личный бренд в отрыве от организации. Цели продвижения личности должны совпадать с позиционированием компании; а ценности личности совпадать с ценностями компании. Иногда компании «раскручивают» специалиста, например, главного инженера с целью повышения продаж товара, за счет формирования доверия к компании через высокий профессионализм его сотрудника.

После выступления спикера возникла дискуссия по вопросам измерения личного бренда, и критериям его эффективности.

Видеоспич Сухаревой Натальи, совладелицы сети центров семейной медицины «Здравица», дал возможность участникам клуба понять изнутри, что такое создавать свой собственный бренд и соотносить его с брендом компании. Наталья отметила, что такие аспекты личного бренда, как творчество, доверие, влияние и являются мотиваторами заниматься этим. Этот процесс дает как эмоциональный капитал, так и забирает время и энергию. Поэтому однозначно ответить на вопрос: «Какова стоимость бренда?» невозможно. Спикер подчеркнула, что взаимовлияние личного бренда и бренда компании однозначно есть, но измерить это влияние в цифрах затруднительно.

Если Ульяна Павлова говорила об управляемом процессе создания бренда и простроенной регулярной работе по его поддержанию и продвижению, то Наталья Сухарева осветила достаточно стихийный способ формирования бренда. А также заострила внимание публики на самой большой движущей силе в этом деле – это искренности!

Ильин Николай, ресторатор, вице – президент рестораторов и отельеров Сибири, шеф-повар с 20-летним стажем, категорично заявил лишь о единственной возможности создания личного бренда в своей сфере бизнеса – это самопожертвование в профессии. Колоссальный и самоотверженный труд, по его версии – это основа личного бренда. Николай дал формулу бренда: профессиональный стандарт, умноженный на опыт в данной индустрии, даёт вам результат. Важно помнить, что «подсаживая» человека на свой бренд, вы несете колоссальную личную ответственность.

А на вопрос, когда его собственный бренд начал работать и приносить дивиденды, Николай Ильин ответил: «Речь о десятках лет, точно сказать сложно, можно предположить, когда появляются последователи».

Мельников Никита, директор группы компаний Трево, амбассадор бизнес школы Novikov School Аркадия Новикова, начал своё выступление с фразы: «У каждого человека есть бренд априори! Вот вопрос: насколько вы хотите его расширить и до какого количества человек донести?»

Никита перечислил конкретные шаги по созданию личного бренда, привел примеры из собственного опыта и даже обозначил сроки достижения желаемого (6 лет). Подчеркнул, что главный критерий бренда – это узнаваемость в бизнес-среде. Пожелал участникам почувствовать внутри щелчок к началу создания личного бренда и посвятить достаточное внимание стратегии.

Шавнев Андрей, руководитель Digital-направления в «АГТ-Сибирь», активно содержательно дополнял выступления коллег, дал конкретные рекомендации по формированию бренда, рассказал несколько интересных кейсов на эту тему. Еще он дал алгоритм тем, кто хочет начать делать личный бренд:

разобраться в себе, найти внутри эмоциональную основу для бренда. определить для себя измеримый показатель уровня бренда, к которому вы стремитесь.

Ветров Виталий, управляющий партнер юридической фирмы «Ветров и партнеры», в своем видеоспиче рассказал, каким образом он сам строил и строит сейчас свой бренд. Описал нюансы ответственности личности и бренда.

Участники согласились с мнением Ирины Григорьевой, психолога, сооснователя Клуба Директоров, что существует тонкая грань между построением личного бренда и собственным тщеславием. И здесь важно проверять систему формирования бренда и коммуникационное содержание на психологическую адекватность, дабы не впасть в самолюбование.

Следующее заседание Клуба Директоров 30 апреля 2020 года на тему «Клиентский сервис в условиях падения спроса».