Из Центрального парка совсем уберут торговые объекты

Собственникам торговых объектов, расположенных на территории Центрального парка Новосибирска, предстоит покинуть привычные рабочие места. Речь идёт о 16 нестационарных объектах и одном кафе. Как сообщают в мэрии Новосибирска, это связано со сменой статуса зелёной зоны и, соответственно, концепции дальнейшего развития парка. По словам вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой, если ранее статус МУП предполагал, в первую очередь, зарабатывание парком денег, в том числе от аренды земли под торговые объекты, то сейчас ситуация изменилась.

— Мы его убрали из перечня МУПов, и парк может себе позволить заниматься именно развитием, — сообщила Терешкова на пресс-конференции в ТАСС. — Поэтому мы вычищаем парк, убираем ларьки, которые никоим образом не соответствуют лицу города Новосибирска, меняем старые аттракционы и зонируем парк, чтобы это стало достойным центральным местом.

— Мы всегда предъявляем альтернативу, — говорит Терешкова. — В Новосибирске много парков: «Берёзовая роща», «Бугринская роща»… Всего 10-11 парков. Поэтому мы всегда предлагаем куда-то переехать арендаторам. Но прекрасно понимаем, что тяжело уезжать из центра города. Естественно, новое место станет менее прибыльным. Хотя мы сами говорим: если будете соблюдать все регламенты, все наши предложения, соответствовать дизайн-проекту, вас будем устанавливать в центральные парки, потому что вы тогда будете их облагораживать и обеспечивать какие-то необходимые потребности. Мы призываем к сотрудничеству и пониманию.

При этом, по словам чиновницы, говорить, что предпринимателей попросту выгоняют с привычных мест — не совсем правильно. Коммерсантам предложат альтернативные территории для работы и даже возможность впоследствии вернуться в центр.

Напомним, мэрия Новосибирска уже, по сути, вышла на конфликт с городскими коммерсантами, владеющими нестационарными объектами на остановках общественного транспорта, в первую очередь, на гостевых маршрутах, которые планируется создать в преддверии международных чемпионатов по хоккею и волейболу. Предпринимателей попросили освободить места. Им альтернатива предложена не была. Ситуация не разрешена до сих пор.

Что касается Центрального парка, то в нынешнем году предполагается продолжение его реконструкции.

— Будем проводить благоустроительные работы, делать одну из лучших детских площадок, — рассказывают в руководстве муниципалитета. — Сейчас архитекторы разрабатывают её проект. Раз у нас Центральный парк, то и площадка должна стать одной из самых центральных для всего города, самым интересным из арт-объектов.

Помимо Центрального парка, в предстоящем году предполагается восстановить более 20 мелких скверов, реконструировать сквер «25-летия Победы в Великой Отечественной войне», благоустроить территорию на проспекте Карла Маркса, 41-45, завершить реконструкцию Монумента Славы, а также провести работы по благоустройству ещё нескольких значимых городских зелёных зон.

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