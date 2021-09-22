Лидера фракции ЛДПР вытянули до вице-спикера горсовета

После продолжительного и довольно скандального обсуждения сессия горсовета Новосибирска большинством голосов избрала четвертого вице-спикера, должность которого была утверждена большинством в Уставе горсовета. Также после длительных и горячих дебатов. Ранее это предложение обсуждалось на профильной комиссии. Как следует из аргументов председателя комиссии Андрея Гудовского, имеющиеся трое вице-спикеров не справляются в части взаимодействия с органами законодательной и исполнительной власти. Председатель горсовета Дмитрий Асанцев, наоборот, аргументировал предложение ввести четвертого спикера тем, что справляются, но его введению ничего не помешает.

— Так справляются или нет? — поинтересовались депутаты от несистемной оппозиции.

Карты раскрыл лидер фракции ЛДПР Евгений Лебедев, напомнивший, что фракция работает в горсовете продолжительное время, однако до сих пор не удостоилась сколько-нибудь весомой должности в структуре горсовета.

— Поэтому вышли с предложением — дать возможность другим объединениям выдвигать своих кандидатов, — сообщил Лебедев. — Вы бы, Сергей Андреевич (Бойко, независимый депутат. — Ред.) тоже бы могли (Поучаствовать в выдвижении кандидатов. — Ред.), если бы вам не отказала Наталья Ивановна Пинус.

Ранее депутат Наталья Пинус на своей странице в соцсети сообщала, что «бойковцы» в обмен на поддержку «Умного голосования» предлагали ей войти в состав коалиции «Новосибирск 2020».

Чуть позже кандидатуру Лебедева в качестве четвертого вице-спикера официально предложил его однопартиец Евгений Прохоров.

Со своей стороны Сергей Бойко заявил, что горсовет не должен форматироваться, исходя из амбиций какой-либо фракции или отдельного депутата.

— Рад, что вы, наконец, заговорили, — обратился Бойко к Лебедеву, — И заявили: у нас — большая фракция и должностей всем не хватает. Если завтра Ростислав Антонов перейдет в КПРФ или кто-то из КПРФ перейдет в «Единую Россию» — опять переформатировать горсовет?

Напомним, что в начале сессии о переходе в состав фракции ЛДПР заявил ранее независимый депутат Ростислав Антонов.

— Я эффективность своей работы оцениваю не количеством слов, сказанных для стрима, — ответствовал Лебедев, — А деятельностью на благо избирателей. Я знаю свои сильные и слабые стороны, над чем предстоит работать.

Сами «коалиционеры»» предложили в качестве альтернативной кандидатуры независимого депутата Наталью Пинус.

— Я хотел было предложить Игоря Украинцева, — объясняет Сергей Бойко. — Но он обещал, что в сентябре мы здесь уже не увидим Анатолия Евгеньевича (Локтя, мэра Новосибирска. — Ред.), однако этого не произошло. Надо быть аккуратнее со словами.

Далее последовали продолжительные и эмоциональные дебаты с выступлениями кандидатов и вопросами от каждой из двух групп поддержки противоположному лагерю, во время которых Наталье Пинус припомнили прошлогодний отпуск во время сессии, миллионные доходы супруга и заявление о «кнопкодавах» — с ними Пинус собралась бороться в случае избрания в Госдуму, о чем сообщала на своей странице в соцсети. Некоторые из ее коллег по горсовету приняли это заявление на свой счет. Лебедеву припомнили молчание на заседаниях комиссий, поддержку единоросса Чернышева в пику коммунисту Любавскому при избрании председателя комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству и то, что после года работы текущего созыва претендент на пост вице-спикера еще не всех депутатов помнит по именам.

В ходе обсуждения депутат от КПРФ Александр Бурмистров запросил перерыв для совещания фракции, но получил отказ, поскольку присутствовавший председатель фракции Антон Тыртышный с соответствующим запросом не обращался.

В результате тайного голосования в поддержку Евгения Лебедева высказались 30 депутатов, Натальи Пинус — 8. Всего в голосовании приняли участие 44 депутата, принимавших участие в сессии, 6 испортили бюллетени.

— Я делаю вам предложение быть внештатным советником у меня, как у вице-спикера, — обратился после избрания Лебедев к своей сопернице Пинус.

Независимый депутат на это предложение отвечать не стала.

В настоящее время, помимо упомянутого Евгения Лебедева, на должностях вице-спикеров в текущем созыве работают Евгений Яковенко, Николай Тямин (оба — «Единая Россия») и Антон Тыртышный (КПРФ).