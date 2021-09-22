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Лидера фракции ЛДПР вытянули до вице-спикера горсовета

  • 22/09/2021, 15:51
Автор:
Новости Новосибирска
До этого депутатов пришлось «ломать» на введение должности четвертого вице-спикера.

После продолжительного и довольно скандального обсуждения сессия горсовета Новосибирска большинством голосов избрала четвертого вице-спикера, должность которого была утверждена большинством в Уставе горсовета. Также после длительных и горячих дебатов. Ранее это предложение обсуждалось на профильной комиссии. Как следует из аргументов председателя комиссии Андрея Гудовского, имеющиеся трое вице-спикеров не справляются в части взаимодействия с органами законодательной и исполнительной власти. Председатель горсовета Дмитрий Асанцев, наоборот, аргументировал предложение ввести четвертого спикера тем, что справляются, но его введению ничего не помешает.

Так справляются или нет? поинтересовались депутаты от несистемной оппозиции.

Карты раскрыл лидер фракции ЛДПР Евгений Лебедев, напомнивший, что фракция работает в горсовете продолжительное время, однако до сих пор не удостоилась сколько-нибудь весомой должности в структуре горсовета.

Поэтому вышли с предложением дать возможность другим объединениям выдвигать своих кандидатов, сообщил Лебедев. Вы бы, Сергей Андреевич (Бойко, независимый депутат. Ред.) тоже бы могли (Поучаствовать в выдвижении кандидатов. Ред.), если бы вам не отказала Наталья Ивановна Пинус.

Ранее депутат Наталья Пинус на своей странице в соцсети сообщала, что «бойковцы» в обмен на поддержку «Умного голосования» предлагали ей войти в состав коалиции «Новосибирск 2020».

Чуть позже кандидатуру Лебедева в качестве четвертого вице-спикера официально предложил его однопартиец Евгений Прохоров.

Со своей стороны Сергей Бойко заявил, что горсовет не должен форматироваться, исходя из амбиций какой-либо фракции или отдельного депутата.

Рад, что вы, наконец, заговорили, обратился Бойко к Лебедеву, И заявили: у нас большая фракция и должностей всем не хватает. Если завтра Ростислав Антонов перейдет в КПРФ или кто-то из КПРФ перейдет в «Единую Россию» опять переформатировать горсовет?

Напомним, что в начале сессии о переходе в состав фракции ЛДПР заявил ранее независимый депутат Ростислав Антонов.

Я эффективность своей работы оцениваю не количеством слов, сказанных для стрима, ответствовал Лебедев, А деятельностью на благо избирателей. Я знаю свои сильные и слабые стороны, над чем предстоит работать.

Сами «коалиционеры»» предложили в качестве альтернативной кандидатуры независимого депутата Наталью Пинус.

Я хотел было предложить Игоря Украинцева, объясняет Сергей Бойко. Но он обещал, что в сентябре мы здесь уже не увидим Анатолия Евгеньевича (Локтя, мэра Новосибирска. Ред.), однако этого не произошло. Надо быть аккуратнее со словами.

Далее последовали продолжительные и эмоциональные дебаты с выступлениями кандидатов и вопросами от каждой из двух групп поддержки противоположному лагерю, во время которых Наталье Пинус припомнили прошлогодний отпуск во время сессии, миллионные доходы супруга и заявление о «кнопкодавах» — с ними Пинус собралась бороться в случае избрания в Госдуму, о чем сообщала на своей странице в соцсети. Некоторые из ее коллег по горсовету приняли это заявление на свой счет. Лебедеву припомнили молчание на заседаниях комиссий, поддержку единоросса Чернышева в пику коммунисту Любавскому при избрании председателя комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству и то, что после года работы текущего созыва претендент на пост вице-спикера еще не всех депутатов помнит по именам.

В ходе обсуждения депутат от КПРФ Александр Бурмистров запросил перерыв для совещания фракции, но получил отказ, поскольку присутствовавший председатель фракции Антон Тыртышный с соответствующим запросом не обращался.

В результате тайного голосования в поддержку Евгения Лебедева высказались 30 депутатов, Натальи Пинус — 8. Всего в голосовании приняли участие 44 депутата, принимавших участие в сессии, 6 испортили бюллетени.

Я делаю вам предложение быть внештатным советником у меня, как у вице-спикера, обратился после избрания Лебедев к своей сопернице Пинус.

Независимый депутат на это предложение отвечать не стала.

В настоящее время, помимо упомянутого Евгения Лебедева, на должностях вице-спикеров в текущем созыве работают Евгений Яковенко, Николай Тямин (оба «Единая Россия») и Антон Тыртышный (КПРФ).

Фото с сайта горсовета Новосибирска

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги :

структура
сессия
Горсовет
вице-спикер


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